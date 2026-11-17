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OSN: Dronové útoky spôsobili takmer 75% civilných úmrtí v Sudáne
Vojna medzi sudánskymi ozbrojenými silami a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) vypukla v apríli 2023 a celkovo v nej podľa odhadov zahynulo vyše 200.000 ľudí.
Autor TASR
Ženeva 17. novembra (TASR) - Bezpilotné lietadlá spôsobili tento rok takmer tri štvrtiny všetkých potvrdených úmrtí civilistov vo vojne v Sudáne, uviedla v utorok OSN. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Vojna medzi sudánskymi ozbrojenými silami a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) vypukla v apríli 2023 a celkovo v nej podľa odhadov zahynulo vyše 200.000 ľudí. Konflikt tiež prinútil opustiť svoje domovy viac než 13 miliónov ľudí a vyvolal najväčšiu potravinovú a vysídľovaciu krízu na svete, uvádzajú humanitárne organizácie.
Z 2230 úmrtí civilistov, ktoré Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) potvrdil za obdobie od januára do konca októbra tohto roka, viac ako 1630 zapríčinili útoky dronmi.
Útoky bezpilotných strojov „zatieňujú používanie iných taktík a zbraní“, uviedol v utorok úrad s tým, že celkový počet civilných obetí je pravdepodobne ešte vyšší.
Obe strany konfliktu sa čoraz viac spoliehajú na drony schopné zasiahnuť ciele vzdialené stovky kilometrov.
V správe o situácii v oblasti ľudských práv v Sudáne OHCHR uviedol, že prvých šesť mesiacov tohto roka bolo poznačených „nesporným nárastom útokov bezpilotných lietadiel na civilistov a civilné objekty“. Používanie dronov sa podľa úradu stalo „jedným z charakteristických znakov konfliktu,“ uvádza sa v správe OHCHR.
Vojna medzi sudánskymi ozbrojenými silami a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) vypukla v apríli 2023 a celkovo v nej podľa odhadov zahynulo vyše 200.000 ľudí. Konflikt tiež prinútil opustiť svoje domovy viac než 13 miliónov ľudí a vyvolal najväčšiu potravinovú a vysídľovaciu krízu na svete, uvádzajú humanitárne organizácie.
Z 2230 úmrtí civilistov, ktoré Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) potvrdil za obdobie od januára do konca októbra tohto roka, viac ako 1630 zapríčinili útoky dronmi.
Útoky bezpilotných strojov „zatieňujú používanie iných taktík a zbraní“, uviedol v utorok úrad s tým, že celkový počet civilných obetí je pravdepodobne ešte vyšší.
Obe strany konfliktu sa čoraz viac spoliehajú na drony schopné zasiahnuť ciele vzdialené stovky kilometrov.
V správe o situácii v oblasti ľudských práv v Sudáne OHCHR uviedol, že prvých šesť mesiacov tohto roka bolo poznačených „nesporným nárastom útokov bezpilotných lietadiel na civilistov a civilné objekty“. Používanie dronov sa podľa úradu stalo „jedným z charakteristických znakov konfliktu,“ uvádza sa v správe OHCHR.