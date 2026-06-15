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OSN: Dronové útoky v Sudáne si do mája vyžiadali najmenej 1000 obetí
Vojna v Sudáne, ktorá trvá už štvrtý rok, si vyžiadala desaťtisíce obetí, z domovov vyhnala viac ako 11 miliónov ľudí a podľa OSN spôsobila najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete.
Autor TASR
Ženeva 15. júna (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk odsúdil v pondelok „prudký nárast“ využívania bezpilotných lietadiel vo vojnou zmietanom Sudáne. Podľa údajov OSN počas prvých piatich mesiacov tohto roku zahynulo v krajine pri dronových útokoch minimálne 1000 civilistov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Útoky s pomocou dronov sa stali čoraz výraznejšou súčasťou ozbrojeného konfliktu v Sudáne, ktorý vypukol v apríli 2023 medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), konštatuje AFP.
„V Sudáne sa tento strašný konflikt rozšíril a eskaloval, čo sa prejavilo prudkým nárastom využívania bezpilotných lietadiel,“ upozornil Türk.
„Od januára do mája tohto roku náš úrad zdokumentoval viac ako 1000 civilistov, ktorí zahynuli pri útokoch bezpilotných lietadiel,“ povedal v úvodnom prejave pred Radou OSN pre ľudské práva v Ženeve. Súčasne uviedol, že „znásilňovanie a sexuálne násilie sú na dennom poriadku“.
Minulotýždňové dronové útoky na strategicky významné sudánske mesto al-Ubajjid si vyžiadali 23 obetí, pričom išlo o jeden z najsmrteľnejších leteckých útokov, aké mesto zažilo od začiatku vojny. Mesto al-Ubajjid, ktoré je hlavným mestom provincie Severný Kordofán, držia už mesiace v obkľúčení jednotky RSF.
K zintenzívneniu bojov v regiónoch Kordofán a Modrý Níl došlo po tom, čo RSF v októbri 2025 po 18 mesiacoch obliehania obsadili mesto al-Fášir, poslednú významnú baštu armády v Dárfúre.
Kordofán - región bohatý na ropu a úrodnú pôdu - má strategický význam, pretože spája bašty RSF v susednom regióne Dárfúr s východom krajiny, ktorý je pod kontrolou vládnej armády. Kordofán je dlhodobo predmetom sporov medzi armádou a RSF.
Vojna v Sudáne, ktorá trvá už štvrtý rok, si vyžiadala desaťtisíce obetí, z domovov vyhnala viac ako 11 miliónov ľudí a podľa OSN spôsobila najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete.
Útoky s pomocou dronov sa stali čoraz výraznejšou súčasťou ozbrojeného konfliktu v Sudáne, ktorý vypukol v apríli 2023 medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), konštatuje AFP.
„V Sudáne sa tento strašný konflikt rozšíril a eskaloval, čo sa prejavilo prudkým nárastom využívania bezpilotných lietadiel,“ upozornil Türk.
„Od januára do mája tohto roku náš úrad zdokumentoval viac ako 1000 civilistov, ktorí zahynuli pri útokoch bezpilotných lietadiel,“ povedal v úvodnom prejave pred Radou OSN pre ľudské práva v Ženeve. Súčasne uviedol, že „znásilňovanie a sexuálne násilie sú na dennom poriadku“.
Minulotýždňové dronové útoky na strategicky významné sudánske mesto al-Ubajjid si vyžiadali 23 obetí, pričom išlo o jeden z najsmrteľnejších leteckých útokov, aké mesto zažilo od začiatku vojny. Mesto al-Ubajjid, ktoré je hlavným mestom provincie Severný Kordofán, držia už mesiace v obkľúčení jednotky RSF.
K zintenzívneniu bojov v regiónoch Kordofán a Modrý Níl došlo po tom, čo RSF v októbri 2025 po 18 mesiacoch obliehania obsadili mesto al-Fášir, poslednú významnú baštu armády v Dárfúre.
Kordofán - región bohatý na ropu a úrodnú pôdu - má strategický význam, pretože spája bašty RSF v susednom regióne Dárfúr s východom krajiny, ktorý je pod kontrolou vládnej armády. Kordofán je dlhodobo predmetom sporov medzi armádou a RSF.
Vojna v Sudáne, ktorá trvá už štvrtý rok, si vyžiadala desaťtisíce obetí, z domovov vyhnala viac ako 11 miliónov ľudí a podľa OSN spôsobila najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete.