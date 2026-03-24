OSN: Dronové útoky v Sudáne si tento rok vyžiadali 500 civilných obetí
OSN označila tento konflikt, ktorý sa rozhorel v apríli 2023 za najväčšiu humanitárnu krízu na svete.
Autor TASR
Ženeva 24. marca (TASR) - Viac než 500 civilistov zahynulo od januára do polovice marca toto roka pri dronových útokoch v Sudáne. Väčšina z nich prišla o život v strategickom regióne Kordofán, uviedla v utorok Organizácia Spojených národov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Prudký nárast používania dronov na vykonávanie leteckých útokov v Sudáne tento rok podčiarkuje ničivý vplyv moderných a relatívne lacných zbraní v obývaných oblastiach,“ povedala novinárom v Ženeve hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Marta Hurtadová. Spresnila, že „podľa získaných informácií bolo pri takýchto útokoch od 1. januára do 15. marca zabitých viac ako 500 civilistov“, pričom drvivá väčšina z nich zahynula v troch štátoch regiónu Kordofán.
Tento juhosudánsky región je v súčasnosti najprudším bojiskom v trojročnej vojne medzi regulárnou sudánskou armádou a polovojenskými jednotkami Sily rýchlej podpory (RSF). Rozsiahla oblasť spája bašty RSF v západnom regióne Dárfúr s východnou časťou, ktorá je pod kontrolou armády.
Takmer denné útoky dronov zabíjajú v regióne desiatky ľudí, pričom armáda sa snaží zastaviť postup RSF a tlačí polovojenské jednotky späť k Dárfúru a preč od hlavného mesta Chartúm.
OSN označila tento konflikt, ktorý sa rozhorel v apríli 2023 za najväčšiu humanitárnu krízu na svete. Približne 12 miliónov ľudí bolo v dôsledku neho vysídlených a polovica populácie čelí hladomoru, ktorému podľahli už desaťtisíce ľudí.
„Prudký nárast používania dronov na vykonávanie leteckých útokov v Sudáne tento rok podčiarkuje ničivý vplyv moderných a relatívne lacných zbraní v obývaných oblastiach,“ povedala novinárom v Ženeve hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Marta Hurtadová. Spresnila, že „podľa získaných informácií bolo pri takýchto útokoch od 1. januára do 15. marca zabitých viac ako 500 civilistov“, pričom drvivá väčšina z nich zahynula v troch štátoch regiónu Kordofán.
Tento juhosudánsky región je v súčasnosti najprudším bojiskom v trojročnej vojne medzi regulárnou sudánskou armádou a polovojenskými jednotkami Sily rýchlej podpory (RSF). Rozsiahla oblasť spája bašty RSF v západnom regióne Dárfúr s východnou časťou, ktorá je pod kontrolou armády.
Takmer denné útoky dronov zabíjajú v regióne desiatky ľudí, pričom armáda sa snaží zastaviť postup RSF a tlačí polovojenské jednotky späť k Dárfúru a preč od hlavného mesta Chartúm.
OSN označila tento konflikt, ktorý sa rozhorel v apríli 2023 za najväčšiu humanitárnu krízu na svete. Približne 12 miliónov ľudí bolo v dôsledku neho vysídlených a polovica populácie čelí hladomoru, ktorému podľahli už desaťtisíce ľudí.