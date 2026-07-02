Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 2. júl 2026Meniny má Berta
< sekcia Zahraničie

OSN: Dronový útok v Sudáne zničil 50 ton humanitárnej pomoci

.
Ilustračná snímka dronu. Foto: TASR/AP

Sudán sa od apríla 2023 zmieta v občianskej vojne medzi armádou a polovojenskými silami rýchlej podpory (RSF).

Autor TASR
Chartúm 2. júla (TASR) - Dronový útok na nákladné auto Organizácie Spojených národov (OSN) v Sudáne zničil 50 ton humanitárnej pomoci, uviedla vo štvrtok OSN. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Sudán sa od apríla 2023 zmieta v občianskej vojne medzi armádou a polovojenskými silami rýchlej podpory (RSF). Podľa OSN si konflikt vyžiadal desaťtisíce obetí a svoje domovy muselo opustiť viac ako 12 miliónov ľudí.

Podľa hovorcu OSN Stéphana Dujarrica vysoký komisár OSN pre utečencov Barham Sálih uviedol, že dronový útok, ktorý zasiahol nákladné vozidlo, sa odohral v stredu v štáte Západný Dárfúr. Vodič podľa jeho slov nebol zranený.

Útok zničil deky, kanistre, kuchynské súpravy, karimatky na spanie, plastové fólie a solárne lampy.

„Všetko to bolo určené pre tých najzraniteľnejších ľudí, ktorých postihol konflikt,“ povedal Dujarric s tým, že tisíce z nich teraz zostanú bez naliehavej pomoci.
.

Neprehliadnite

FIGEĽ: Bez záujmu o mier a dialóg o Ukrajine sa EÚ stane stranou sporu

Meškalo vám lietadlo? Pomôcť môže cestovné poistenie

Program 16-finále MS v noci zo štvrtka 2. na piatok 3. júla

LEJAKY BIČOVALI SLOVENSKO: Plošne najviac napršalo v týchto krajoch