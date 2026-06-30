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OSN: Epidémia eboly by mohla Afriku stáť 3,6 miliardy dolárov

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Na archívnej snímke z 18. júna 2026 zdravotníci ošetrujú pacienta, ktorý je nakazený ebolou v meste Ituri v Konžskej demokratickej republike (KDR). Foto: TASR/AP

V poradí už 17. epidémia eboly v KDR bola vyhlásená 15. mája po niekoľkých nevysvetlených úmrtiach v provincii Ituri na východe krajiny.

Autor TASR
Ženeva 30. júna (TASR) - Epidémia infekčného ochorenia ebola by mohla Afriku stáť 3,6 miliardy dolárov (približne 3,2 miliardy eur) a stovky tisíc pracovných miest, čo by mohlo spôsobiť krízu v oblasti rozvoja. Uviedol to v utorok stály zástupca Rozvojového programu Organizácie Spojených národov v Konžskej demokratickej republike (KDR) Damien Mama. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Ak budeme mať zdroje a pridáme v úsilí, môžeme zvládnuť túto epidémiu a predísť ďalším stratám,“ povedal Mama. „Ak tak neurobíme, hrozí, že táto núdzová zdravotná situácia môže prerásť do oveľa väčšej a dlhodobejšej rozvojovej krízy v celom regióne a potenciálne aj na kontinente,“ dodal.

V poradí už 17. epidémia eboly v KDR bola vyhlásená 15. mája po niekoľkých nevysvetlených úmrtiach v provincii Ituri na východe krajiny. Súčasnú epidémiu spôsobuje vzácny kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny proti ebole, vyvinuté v rokoch 2018 až 2019, sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Svetová zdravotnícka organizácia preto vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu a varovala, že epidémia môže trvať mesiace.

V KDR zatiaľ potvrdili 1307 prípadov eboly vrátane 377 úmrtí, informovala stanica al-Džazíra. Vírus sa rozšíril aj do susednej Ugandy.
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