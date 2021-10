OSN: Etiópia nemá právo na vyhostenie siedmich pracovníkov OSN

New York 1. októbra (TASR) - Organizácia Spojených národov informovala v piatok Etiópiu, že krajina nemá zákonné právo na vyhostenie siedmych predstaviteľov OSN, ktorých obvinila zo "zasahovania" do svojich vnútorných záležitostí. Informovala o tom agentúra AP.



OSN odoslala svojej misii v Etiópii diplomatickú nótu, ktorá bola doručená etiópskemu premiérovi Abiyovi Ahmedovi počas telefonátu s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.



Podľa hovorcu OSN Farhana Haqa sa v nóte uvádza, že doktrína označenia niekoho za nežiaducu osobu alebo nevítanú sa nevzťahuje na personál OSN, keďže pridelenie tohto statusu platí medzi štátmi. OSN nie je štát, dodal Haq.



Etiópia vo štvrtok oznámila, že vyhostí sedem vysokopostavených predstaviteľov OSN za "zasahovanie" do svojich vnútorných záležitostí. Medzi vyhostenými sú miestni riaditelia Detského fondu OSN (UNICEF) a úradu OSN na koordináciu humanitárnych záležitostí. Na opustenie Etiópie dostali lehotu 72 hodín.



Guterres v reakcii na to povedal, že je týmto rozhodnutím "šokovaný". Diplomatické zdroje uviedli, že v piatok sa v súvislosti so situáciou uskutoční za zatvorenými dverami mimoriadne zasadanie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN).