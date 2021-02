OSN, EÚ i USA odsudzujú použitie zbraní voči civilistom v Mjanmarsku

Demonštranti pochodujú okolo radu vojenských vozidiel počas protestu proti vojenskej okupácii v mjanmarskom meste Mandalay 12. februára 2021, archvíne foto. Foto: TASR/AP

New York 21. februára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v nedeľu odsúdil použitie letálnych zbraní v Mjanmarsku. Reagoval tým na správy zo soboty, podľa ktorých pri streľbe do davu v meste Mandalaj prišli o život dve osoby. Konanie bezpečnostných zložiek v Mjanmarsku odsúdili aj EÚ a USA.napísal Guterres na sociálnej sieti Twitter. "Použitie letálnej sily, zastrašovania a prenasledovania" voči nenásilne sa správajúcim demonštrantom je podľa Guterresa neprijateľné.Šéf európskej diplomacie Josep Borrell vo svojom vyhlásení tiež odsúdil konanie vojenských a bezpečnostných síl v Mjanmarsku a okamžite ich vyzval, aby zastavili násilie voči civilnému obyvateľstvu.Dodal, že Rada EÚ pre zahraničné veci bude v pondelok rokovať aj o najnovších udalosti v Mjanmarsku aHovorca ministerstva zahraničných vecí USA Ned Price v noci na nedeľu vo svojom tvíte napísal, že USA súpokračujúcim prenasledovaním a zadržiavaním demonštrantov. Ubezpečil, že Spojené štáty stoja po bokuAgentúra AFP s odvolaním sa na miestnych zdravotníkov informovala, že počas demonštrácie v druhom najväčšom mjanmarskom meste Mandalaj bolo zranených ďalších najmenej 30 ľudí.povedal šéf tamojšieho tímu dobrovoľných záchranárov.K prevratu v Mjanmarsku došlo 1. februára, teda v deň, keď sa mala konať ustanovujúca schôdza nového parlamentu, ktorý vzišiel z novembrových volieb. Armáda následne vyhlásila rok trvajúci výnimočný stav a zadržala popredných predstaviteľov civilnej vlády a ďalších politických lídrov. Puč zdôvodnila podozreniami z volebných podvodov. Vo voľbách drvivo zvíťazila Národná liga za demokraciu (NLD), vedená laureátkou Nobelovej ceny mieru a de facto premiérkou Aun Schan Su Ťij.Armáda po prevrate dosadila "prechodnú" vládu, ktorá bude podľa jej vyhlásení pri moci len do nových volieb.Proti prevratu v krajine už dva týždne prebiehajú masové demonštrácie.Celkovo si demonštrácie podľa dostupných informácií dosiaľ vyžiadali prinajmenšom tri obete na životoch. Okrem dvoch sobotných, podľahla strelným zraneniam tento týždeň aj 20-ročná žena, ktorú policajti postrelili do hlavy 9. februára v mjanmarskej metropole Nepjito.