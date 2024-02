OSN: Existujú náznaky, že gangy kradnú z konvojov humanitárnu pomoc

Ženeva 27. februára (TASR) - Existujú náznaky, že zločinecké gangy v Pásme Gazy sa snažia obohatiť krádežami dodávok humanitárnej pomoci a ďalším predajom na čiernom trhu. V utorok to uviedol hovorca Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Jens Laerke. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Nákladné autá s humanitárnou pomocou sú podľa hovorcu často zastavované len niekoľko stoviek metrov za hranicou a vyprázdnené. "Je pochopiteľné, že zúfalí ľudia berú, čo môžu," povedal Laerke v Ženeve.



V Gaze však zrejme existujú gangy, ktoré z konvojov vezmú materiál, ktorý sa neskôr objaví na čiernom trhu. "Samozrejme, toto by sa nikdy nemalo stať," povedal Laerke. Tento vývoj podľa neho súvisí s rastúcim rozpadom verejného poriadku v Gaze, kde vojna trvá už takmer päť mesiacov.



V uzavretej palestínskej pobrežnej oblasti už prakticky nepôsobí žiadna polícia. Laerke však vylúčil možnosť, že konvoje OSN by na ceste sprevádzali ozbrojené stráže. Takto OSN nefunguje, dodal.



Obyvatelia palestínskeho územia sužovaného konfliktom majú obmedzené dodávky potravín či pitnej vody. OCHA a ďalšie humanitárne organizácie kritizovali Izrael za to, že obmedzuje humanitárnu pomoc do Pásma Gazy.