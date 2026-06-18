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OSN: Extrémny hlad zosilnel, niektorým krajinám hrozí hladomor
Správu spoločne vypracovali Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetový potravinový program (WFP).
Autor TASR
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Rím 18. júna (TASR) - Extrémny hlad zosilnel vo svete v dovedna 13 „ohniskách“, pričom Sudánu, Južnému Sudánu, Jemenu, Somálsku, severovýchodnej Nigérii a Pásmu Gazy hrozí bez okamžitého humanitárneho zásahu bezprostredné riziko hladomoru. V stredajšej správe na to upozornili agentúry Organizácie Spojených národov (OSN), informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Správu spoločne vypracovali Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetový potravinový program (WFP). Dokument varuje, že akútna potravinová neistota by sa mohla v najviac ohrozených oblastiach medzi júnom a novembrom 2026 ešte zhoršiť, pričom hlavným spúšťačom v takmer všetkých prípadoch je konflikt.
Krízu navyše vyhrotili škrty vo financovaní. Podpora potravinovej a poľnohospodárskej pomoci klesla medzi rokmi 2022 a 2025 približne o 59 percent a akútnej potravinovej neistote vo svete v súčasnosti čelí zhruba 266 miliónov ľudí.
„Varovania v tejto správe nemožno ignorovať,“ vyhlásil zastupujúci výkonný riaditeľ WFP Carl Skau.
Konflikt na Blízkom východe a epidémia eboly vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky (KDR) ešte viac narušili živobytie obyvateľov, trhy a prístup k pomoci. Zástupkyňa generálneho riaditeľa FAO Beth Bechdolová preto vyzvala na včasné a rázne opatrenia, ktoré by zabránili ďalšiemu zhoršovaniu situácie v tejto oblasti.
V Pásme Gazy sa podmienky od prímeria z októbra 2025 zlepšili, no zostávajú krehké a 1,6 milióna ľudí tam naďalej trpí akútnou potravinovou neistotou. V Sudáne pretrváva riziko hladomoru vo viacerých regiónoch, pričom sa predpokladá, že počet ľudí čeliacich katastrofálnemu hladu v roku 2026 ešte vzrastie. Somálsko a severovýchodná Nigéria sa taktiež rýchlo prepadajú do krízy, keďže roky sucha, konfliktov a vysídľovania zvyšujú riziko hladomoru v konkrétnych oblastiach, cituje zo správy agentúra Reuters.
Správu spoločne vypracovali Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetový potravinový program (WFP). Dokument varuje, že akútna potravinová neistota by sa mohla v najviac ohrozených oblastiach medzi júnom a novembrom 2026 ešte zhoršiť, pričom hlavným spúšťačom v takmer všetkých prípadoch je konflikt.
Krízu navyše vyhrotili škrty vo financovaní. Podpora potravinovej a poľnohospodárskej pomoci klesla medzi rokmi 2022 a 2025 približne o 59 percent a akútnej potravinovej neistote vo svete v súčasnosti čelí zhruba 266 miliónov ľudí.
„Varovania v tejto správe nemožno ignorovať,“ vyhlásil zastupujúci výkonný riaditeľ WFP Carl Skau.
Konflikt na Blízkom východe a epidémia eboly vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky (KDR) ešte viac narušili živobytie obyvateľov, trhy a prístup k pomoci. Zástupkyňa generálneho riaditeľa FAO Beth Bechdolová preto vyzvala na včasné a rázne opatrenia, ktoré by zabránili ďalšiemu zhoršovaniu situácie v tejto oblasti.
V Pásme Gazy sa podmienky od prímeria z októbra 2025 zlepšili, no zostávajú krehké a 1,6 milióna ľudí tam naďalej trpí akútnou potravinovou neistotou. V Sudáne pretrváva riziko hladomoru vo viacerých regiónoch, pričom sa predpokladá, že počet ľudí čeliacich katastrofálnemu hladu v roku 2026 ešte vzrastie. Somálsko a severovýchodná Nigéria sa taktiež rýchlo prepadajú do krízy, keďže roky sucha, konfliktov a vysídľovania zvyšujú riziko hladomoru v konkrétnych oblastiach, cituje zo správy agentúra Reuters.