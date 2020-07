OSN: Finančná podpora chudobným krajinám môže spomaliť koronavírus

New York 23. júla (TASR) - Dočasné vyplácanie nepodmieneného základného príjmu takmer trom miliardám obyvateľov najchudobnejších krajín sveta by pomohlo spomaliť šírenie koronavírusu, keďže ľudia by si mohli dovoliť nechodiť do práce. Vyplýva to z novej správy, ktorú vo štvrtok zverejnil Rozvojový program OSN (UNDP), informuje agentúra AFP.



Program finančnej podpory by sa mohol týkať približne 2,7 miliardy ľudí v 132 krajinách sveta, žijúcich na hranici chudoby alebo tesne pod ňou.



Podľa UNDP sedem z desiatich ľudí v týchto krajinách pracuje v tzv. sivej ekonomike a nemajú tak nárok na dávky v hmotnej núdzi alebo inú peňažnú pomoc od štátu.



Mesačný príspevok od darcov v celkovej výške 199 miliárd amerických dolárov (zhruba 171, 71 miliárd eur) by až 2,7 miliarde obyvateľov chudobných krajín umožnil "nakúpiť si jedlo a uhradiť náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou a vzdelaním," uvádza sa v správe.



"Bezprecedentná doba si žiada bezprecedentné sociálne aj ekonomické kroky," povedal vedúci programu UNDP Achim Steiner.



"Vyplatenie peňazí v núdzi a plány obnovy sa nemôžu sústrediť iba na veľké trhy a veľké podniky. Dočasný základný príjem by mohol zaručiť, že vlády poskytnú ľuďom v lockdowne finančnú podporu," povedal Steiner.



OSN už v minulosti varovala, že na koronavírus by mohlo zomrieť približne 1,67 milióna ľudí v troch desiatkach krajinách s nízkou úrovňou príjmov.



Desiatky miliónov ľudí po celom svete prišli o prácu v dôsledku hospodárskej krízy, ktorú spustila koronavírusová pandémia. Taktiež postihla medzinárodný zahraničný obchod - z tohto dôvodu Európska únia tento týždeň odsúhlasila rekordný balík hospodárskej obnovy v hodnote 750 miliárd eur.