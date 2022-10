OSN: Fínsko nerepatriovalo deti zo sýrskeho tábora al-Haul

Ženeva 12. októbra (TASR) - Fínsko porušilo práva fínskych detí, ktoré nechalo celé roky chradnúť v sýrskych táboroch pre rodinných príslušníkov džihádistov, ktoré sú známe svojimi nevyhovujúcimi životnými podmienkami. V stredu to vyhlásil Výbor OSN pre práva dieťaťa (CRC). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Fínsko má zodpovednosť a moc ochrániť fínske deti nachádzajúce sa v sýrskych táboroch pred bezprostredným ohrozením života tak, že ich repatriuje," uviedol CRC vo vyhlásení.



Výbor vo svojich zisteniach zdôraznil, že "predĺžený pobyt detí v takýchto život ohrozujúcich podmienkach len napomáha neľudskému a degradujúcemu zaobchádzaniu či trestaniu".



CRC sa začal zaoberať prípadom zaoberať na základe podnetu rodín šiestich fínskych detí, ktoré sa nachádzajú v sýrskom tábore al-Haul. Rodinní príslušníci sa na CRC obrátili v roku 2019, no odvtedy sa trom deťom a ich matkám podarilo na základe vlastného pričinenia tábor opustiť a vrátiť sa do vlasti.



"Zostávajúce tri deti vo veku päť až šesť sú stále v tábore v takpovediac vojnovej zóne," uviedol CRC.



V petícii, ktorú zorganizovali príbuzní detí, bolo spomenutých i ďalších 33 maloletých Fínov, ktorí žijú v tábore a nemajú prístup k právnej asistencii.



Al-Haul leží v odľahlej oblasti neďaleko hraníc s Irakom a je domovom 56.000 osôb, najmä manželiek a detí džihádistických bojovníkov. Väčšina z nich je irackej alebo sýrskej národnosti, avšak približne 10.000 väzňov sú príbuzní vojakov pochádzajúci z iných krajín, pričom niektorí z nich môžu byť stále veľmi radikalizovaní, pripomína AFP. Dodáva tiež, že v tomto tábore zomrú v dôsledku nevyhovujúcich životných podmienok v priemere dve deti týždenne.



Podľa záverov CRC Fínsko pri posudzovaní žiadostí o repatriáciu detí neprihliadalo na ich záujmy. Výbor tiež apeloval, aby Fínsko podniklo okamžité kroky a vrátila deti rodinám.