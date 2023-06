OSN: Francúzsko sa musí zaoberať rasizmom v polícii

Ženeva 30. júna (TASR) - Francúzsko musí riešiť rasizmus a diskrimináciu v bezpečnostných zložkách. Uviedla to v piatok Organizácia Spojených národov v reakcii na smrť 17-ročného chlapca počas dopravnej kontroly, čo vo Francúzsku vyvolalo nepokoje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Sme znepokojení usmrtením 17-ročného (chlapca) stredoafrického pôvodu políciou vo Francúzsku... Pre krajinu je to chvíľa na to, aby sa vážne zoberala hlbokými problémami rasizmu a rasovej diskriminácie v bezpečnostných zložkách," uviedla hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva v Ženeve Ravina Shamdasaniová.



Smrť tínedžera vyvolala vo Francúzsku vlnu násilných protestov, počas ktorých zatkla polícia len v noci na piatok 875 ľudí, oznámilo v aktualizovanej bilancii francúzske ministerstvo vnútra.



Incident je zachytený na videu, ktoré vyvolalo debatu o správaní francúzskych policajtov v chudobných a multietnických štvrtiach. Policajt mladíka postrelil do hrude z bezprostrednej blízkosti, keď ho v utorok ráno zastavili pre dopravný priestupok v meste Nanterre na predmestí Paríža.



K výtržnostiam prišlo v noci na piatok už tretiu noc v poradí aj napriek rozsiahlym bezpečnostným opatreniam, v rámci ktorých nasadili po celej krajine okolo 40.000 policajtov a žandárov. Francúzska premiérka Élisabeth Bornová uviedla, že vláda momentálne zvažuje všetky možnosti na upokojenie situácie.



Na otázku, či uvažuje aj o zavedení stavu núdze, Bornová odpovedala: "To vám teraz nepoviem, no zvažujeme všetky možnosti s jednou prioritou – nastoliť naprieč krajinou poriadok."



Stav núdze by miestnym úradom umožnil vyhlásiť v niektorých oblastiach zákaz vychádzania či zakázať demonštrácie. Väčšie právomoci by mala i polícia.



Počas posledných celoštátnych vlnách výtržností v roku 2005 zaviedla vtedajšia pravicová vláda stav núdze po približne dvoch týždňoch nepokojov, pripomína AFP.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok tiež predčasne odcestoval zo summitu lídrov EÚ v Bruseli, aby predsedal núdzovému zasadnutiu vlády, ktoré zvolal pre protesty.