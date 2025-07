OSN: Gangy kontrolujú asi 90 percent územia Port-au-Prince

New York 2. júla (TASR) - Ozbrojené gangy podľa Organizácie Spojených národov (OSN) v haitskom hlavnom meste Port-au-Prince výrazne posilnili svoju pozíciu a v súčasnosti už kontrolujú približne 90 percent jeho územia. Na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) pripustili aj scenár „úplného kolapsu“ štátnej moci v meste, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Podľa šéfky Úradu OSN pre boj proti drogám a kriminalite (UNODC) Ghady Walyovej gangy už ovládajú asi 90 percent hlavného mesta. „S rýchlo sa zmenšujúcou schopnosťou štátu vládnuť získavajú priestor zločinecké gangy,“ varovala a dodala, že takéto skupiny vytvárajú paralelné riadiace štruktúry a miestnym obyvateľom poskytujú základné verejné služby.



„Naďalej sme svedkami prudkého úpadku štátnej moci a právneho štátu. Brutálne násilie gangov ovplyvňuje všetky aspekty verejného a súkromného života,“ uviedol Bezpečnostnej rade OSN námestník generálneho tajomníka OSN pre Európu a slovenský diplomat Miroslav Jenča.



„Napriek maximálnemu úsiliu sa miestnej polícii a mnohonárodnej podpornej misii pod vedením Kene nepodarilo dosiahnuť pokrok pri obnove štátnej moci,“ pokračoval. „Bez intenzívnejšej činnosti medzinárodného spoločenstva by sa úplný kolaps štátnej prítomnosti v hlavnom meste mohol stať veľmi reálnym scenárom,“ konštatoval Jenča.



„Možnosti, ktoré sú na stole teraz, budú podstatne menej nákladné a zložité, ako keby došlo k úplnému kolapsu štátnej moci,“ uviedol slovenský diplomat s odkazom na návrh generálneho tajomníka Antónia Guterresa vytvoriť misiu OSN, ktorá by poskytovala logistickú podporu nadnárodným silám pod vedením Kene.



Haiti je najchudobnejšou krajinou na americkom svetadiele a politická nestabilita ju sužuje už niekoľko desaťročí. Od roka 2024 Haiti zápasí so zvyšujúcim sa násilím v dôsledku činnosti kriminálnych gangov.



Násilie gangov sa od minuloročného odstúpenia premiéra Ariela Henryho ešte väčšmi zvyšuje. Toho nahradila prechodná vláda, ktorá má mandát pripraviť voľby do februára 2026. Posledné voľby sa konali v roku 2016.