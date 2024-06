Griffiths varoval pred rozšírením vojny v Gaze do Libanonu

Ženeva 26. júna (TASR) - Šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Martin Griffiths v stredu vyjadril znepokojenie nad možnosťou rozšírenia izraelskej vojny proti Hamasu v Pásme Gazy do Libanonu a varoval, že by to bolo "potenciálne apokalyptické". TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Pred rizikom rozšírenia konfliktu varoval v utorok aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Napätie narastá z dôvodu vzájomného ostreľovania medzi Izraelom a libanonským Iránom podporovaným militantným hnutím Hizballáh.



Izraelská armáda minulý týždeň uviedla, že plány na ofenzívu v Libanone boli "schválené a potvrdené", čo podnietilo nové hrozby zo strany vodcu Hizballáhu Hasana Nasralláha, ktorý uviedol, že v prípade vojny nebude v Izraeli ušetrené "žiadne miesto".



Griffiths novinárom povedal, že Libanon vníma ako najväčšie ohnisko rizika vzplanutia konfliktu, pričom poukázal najmä na južný Libanon, píše AFP.



Šéf OCHA zároveň varoval, že potenciálna vojna s Libanonom "vtiahne Sýriu...vtiahne aj ďalších", čo bude mať podľa neho vplyv na Pásmo Gazy a aj na Západný breh Jordánu, čo označil za znepokojujúce.



Od začiatku vojny "nás Gaza naučila novej úrovni tragédie a krutosti", povedal Griffiths a vyjadril obavy z toho, že to môže byť len začiatok. OCHA a iné humanitárne agentúry sa podľa neho pripravujú na väčšiu krízu, pričom zdôraznil, že je potrebná aj politická pripravenosť. "Problémom je zastaviť zhoršovanie tejto vojny," povedal Griffiths.



Vojna v Pásme Gazy začala po októbrovom útoku Hamasu na Izrael, pri ktorom zahynulo 1195 ľudí. Izraelská odvetná ofenzíva si vyžiadala najmenej 37.718 obetí.