OSN: Guterres dúfa, že na Ukrajine bude viac humanitárnych prestávok

New York/Kyjev 4. mája (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyjadril nádej, že Ukrajina a Rusko môžu zorganizovať "viac humanitárnych prestávok" podobných tej, vďaka ktorej sa z oceliarní Azovstaľ v obliehanom ukrajinskom prístave Mariupol podarilo evakuovať zhruba 100 civilistov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Červený kríž a OSN upozorňujú, že v areáli oceliarní zostávajú uviaznutí popri ukrajinských vojakoch aj ďalší civilisti.



"Dúfam, že pokračujúca spolupráca s Kyjevom a Moskvou povedie k viacerým humanitárnym prestávkam, ktoré umožnia civilistom bezpečné vzdialenie sa od bojov a dodávky humanitárnej pomoci pre ľudí, ktorí ich najviac potrebujú," uviedol v utorok Guterres vo vyhlásení bez toho, aby spresnil lokality, ktoré mal na mysli.



Nádej, že evakuácie z Azovstaľu, ku ktorým došlo počas víkendu, by sa mohli zopakovať aj inde, vyjadril počas videokonferencie v sídle OSN v New Yorku aj humanitárna koordinátorka svetovej organizácie pre Ukrajinu Osnat Lubraniová, píše AFP.



V oceliarňach Azovstaľ sú podľa nej "stále uviaznutí civilisti, niektorí môžu mať strach vyjsť von. Niektorí to asi nezvládli". Lubraniová však nešpecifikovala presný počet ľudí, ktorí v komplexe oceliarní zostávajú. Na otázku, či sa v súčasnosti plánujú na Ukrajine ďalšie evakuácie, odpovedala: "Nie".