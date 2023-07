Šéf OSN kritizoval izraelskú vojenskú operáciu v Džaníne

Tel Aviv/New York 7. júla (TASR) – Generálny tajomník OSN António Guterres odsúdil vo štvrtok izraelskú vojenskú operáciu v predjordánskom meste Džanín. TASR informácie prevzala od agentúry DPA.



Zásahy Izraela v Džaníne boli jeho najväčšou operáciou v okupovanom Predjordánsku za 20 rokov. Izraelská armáda podnikla vzdušné útoky a presunula tisíce vojakov do mesta, v ktorom sa nachádza veľký palestínsky utečenecký tábor.



"Izraelské vzdušné útoky a pozemné operácie v preplnenom utečeneckom tábore boli najhorším násilím v Predjordánsku za mnoho rokov s výrazným dosahom na civilistov," uviedol Guterres vo vyhlásení s tým, že zranenia utrpelo vyše 100 ľudí a tisíce museli utiecť.



"Znova vyzývam Izrael, aby dodržiaval svoje záväzky na základe medzinárodného práva," uviedol generálny tajomník OSN. "Použitie leteckých útokov nie je v súlade s vykonávaním operácií na presadzovanie práva. Chápem oprávnené obavy Izraela o svoju bezpečnosť, eskalácia však nie je riešením," doplnil.



Izraelská vláda uviedla, že jej vojaci vstúpidli do Džanínu s cieľom rozbiť "teroristickú infraštruktúru" v meste, ktoré je podľa nej známe aktivitou militantov. Vojaci sa dostali do prestreliek s ozbrojenými Palestínčanmi.



Pri operácii prišlo o život najmenej 12 Palestínčanov a jeden izraelský vojak. Izraelská armáda ju ukončila v stredu a uviedla, že všetci zabití Palestínčania boli militanti.