Guterres na návšteve Himalájí vyzval na zastavenie klimatických zmien

Káthmandu 30. októbra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval v pondelok svet, aby "zastavil šialenstvo" súvisiace s klimatickými zmenami. Spravil tak počas návštevy regiónov v Himalájach, ktoré zápasia s rýchlo sa topiacimi ľadovcami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Strecha sveta sa prepadáva," uviedol Guterres počas návštevy regiónu Khumbu v Nepále. Poukázal pritom na to, že táto himalájska krajina prišla len za približne 30 rokov už o takmer tretinu ľadu. "Ľadovce sú zmrznuté nádrže vody - tie tu v Himalájach zásobujú vodou viac než miliardu ľudí. Keď sa zmenšujú, zmenšuje sa aj tok riek," uviedol šéf OSN.



Ľadovce v Himalájach a Hindúkuši sú dôležitým zdrojom vody pre približne 240 miliónov ľudí žijúcich v horských regiónoch, ako aj pre ďalších 1,65 miliardy ľudí žijúcich v ázijských údoliach pod týmito pohoriami.



Ľadovce poháňajú tiež desať najdôležitejších riečnych systémov sveta vrátane Gangy, Indusu, Žltej rieky či Mekongu a priamo alebo nepriamo sú tak zdrojom potravy, energie, čistého vzduchu či práce pre miliardy ľudí.



Vedci pritom upozorňujú na to, že ľadovce sa v súčasnosti pre klimatické zmeny topia rýchlejšie než kedykoľvek predtým, a mnohé komunity ľudí sú tak vystavené nepredvídateľným a finančne nákladným katastrofám.



"Dnes som tu, aby som zo strechy sveta zvolal: Zastavte toto šialenstvo," vyhlásil Guterres. Poukázal pritom na to, že je potrebné "skončiť dobu fosílnych palív".



Topenie ľadovcov môže najskôr spôsobiť ničivé záplavy, no ľadovce môžu neskôr vyschnúť, ak nepríde k zmenám. "V budúcnosti sa môže tok veľkých himalájskych riek ako Indus, Ganga a Brahmaputra zredukovať. To by znamenalo katastrofu," upozornil Guterres.



Svet sa od industriálnych čias oteplil o takmer 1,2 stupňa a je možné pozorovať mnohé javy extrémneho počasia vrátane intenzívnych vĺn horúčav, sucha či búrok. Najviac zasiahnutí týmito zmenami sú pritom ľudia žijúci v chudobných krajinách,.



"Musíme konať teraz, aby sme ochránili ľudí v prvej línii a znížili nárast celosvetovej teploty na 1,5 stupňa, aby sme odvrátili ten najhorší klimatický chaos," dodal šéf OSN.