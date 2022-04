OSN: Guterres neberie raketové útoky v Kyjeve osobne

New York/Kyjev 29. apríla (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres nepovažuje ruské raketové údery v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev počas svojej návštevy za osobný útok.



"Neberie to ako znak straty rešpektu voči nemu, ale voči ľuďom v Kyjeve," uviedol v piatok v New Yorku hovorca OSN Farhan Haq. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Svetová organizácia zároveň vyjadrila úprimnú sústrasť v súvislosti s obeťou štvrtkových raketových útokov na centrum ukrajinskej metropoly. O život pri nich prišla novinárka a producentka stanice Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL) Vera Hyryčová. Podľa OSN musia útoky takéhoto druhu skončiť.



Ruské jednotky v čase Guterresovej návštevy Kyjeva, krátko po jeho stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, vystrelili na hlavné mesto niekoľko rakiet, pripomína DPA. Podľa ukrajinských zdrojov pritom utrpelo zranenia najmenej desať ľudí.



Štvrtkové ruské raketové útoky v Kyjeve odsúdila aj nemecká spolková vláda.