Šéf OSN tvrdí, že svet sa rúti do ďalších pretekov v jadrovom zbrojení

New York 26. septembra (TASR) – Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok vyhlásil, že svet sa rúti do ďalších pretekov v nukleárnom zbrojení, a varoval pred "tieňom skazy" vznášajúcim sa nad svetom, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Schyľuje sa k znepokojujúcim novým pretekom v jadrovom zbrojení... Každé použitie jadrovej zbrane – kedykoľvek, kdekoľvek a v akomkoľvek kontexte – by vyvolalo humanitárnu katastrofu nevídaných rozmerov," vyhlásil Guterres v posledný deň všeobecnej rozpravy na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN).



Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI) v júnovej správe uviedol, že štáty disponujúce nukleárnymi zbraňami, najmä Čína, v roku 2022 už tretí rok po sebe zvýšili investície do nukleárnej výzbroje. Celkový počet jadrových zbraní vo vlastníctve Británie, Číny, Francúzska, Indie, Izraela, Pakistanu, Ruska, Severnej Kórey a USA sa síce medziročne mierne znížil, no tento klesajúci trend by sa podľa SIPRI mohol onedlho zastaviť.



Guterres situáciu označil za naliehavú a vyzval krajiny, aby sa zaviazali, že svoj nukleárny arzenál nepoužijú za žiadnych okolností. Zároveň vyzval na oživenie a posilnenie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a Zmluvy o zákaze jadrových zbraní. Naliehal aj na schválenie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok, ktorú VZ OSN prijalo ešte v roku 1996, no dosiaľ nevstúpila to platnosti, pretože sa k nej odmietlo pripojiť niekoľko kľúčových krajín.



"Znovu sa ozýva jadrové rinčanie. Je to šialenstvo. Musíme Musíme toto smerovanie zvrátiť," vyhlásil Guterres. "Svet strávil príliš dlhý čas v tieni jadrových zbraní. Odstúpme od pokraja katastrofy," doplnil.