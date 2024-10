OSN: Guterres varuje Netanjahua pred návrhom zákona

New York 8. októbra (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres písomne varoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že návrh zákona týkajúci sa Úradu OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) by mohol spôsobiť "katastrofu". Pokiaľ by bol zákon schválený, zabránil by UNRWA pracovať na okupovanom palestínskom území. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Takéto opatrenie by zmarilo úsilie o zmiernenie ľudského utrpenia a napätia v Pásme Gazy a vlastne na celom okupovanom palestínskom území. Bola by to katastrofa," povedal Guterres v utorok novinárom.



Izraelský parlament v júli už predbežne schválil návrh zákona, podľa ktorého je UNRWA teroristickou organizáciou a ktorý navrhuje prerušenie vzťahov s úradom. Izraelskí predstavitelia zároveň obvinili UNRWA aj zo spolupráce s militantným hnutím Hamas.



Minulý mesiac vyšlo najavo, že bývalý zamestnanec UNRWA bol veliteľom palestínskeho militantného hnutia Hamas v Libanone. Úrad však trvá na tom, že o tejto skutočnosti nevedel. Kauza sa týkala Fátiha Šarífa abú Amína, ktorý prišiel o život pri nálete izraelských síl na utečenecký tábor al-Bas pri meste Súr na juhu Libanonu.