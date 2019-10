OSN hľadá náhradné miesto pre klimatický summit, mal byť v Čile

New York 20. októbra (TASR) - Organizácia Spojených národov sa snaží nájsť náhradné miesto pre tzv. klimatický summit, ktorý bol naplánovaný na december v Čile, tamojšia vláda ho však v stredu odriekla pre pokračujúce občianske nepokoje. Vyhlásil to v New Yorku hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, informovala tlačová agentúra DPA.



Hovorca Farhan Haq nechcel špekulovať o tom, či by sa plánovaná 25. Konferencia OSN o zmene klímy (COP 25) mohla uskutočniť v newyorskej centrále organizácie alebo presunúť na iný termín. Nevylúčil však, že Čile oficiálne zostane hostiteľom konferencie, aj keď sa bude konať mimo tejto krajiny.



Čilský prezident Sebastián Piňera oznámil v stredu prijatie "bolestného" rozhodnutia odrieknuť obchodný summit Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) naplánovaný na 16. a 17. novembra, ako aj spomínanú klimatickú konferenciu, ktorá sa mala konať v Santiagu v dňoch 2. - 13. decembra. Guterresa o tomto rozhodnutí upovedomil telefonicky.



Čilská vláda sa musí vzhľadom na pokračujúce masové protesty teraz sústreďovať na upokojenie situácie a vypracovanie reforiem, vysvetlil Piňera.



Čile otriasli v uplynulých dňoch najhoršie občianske nepokoje za celé desaťročia. Pôvodne študentský protest proti zvýšeniu cien cestovných lístkov v metre sa rýchlo vymkol spod kontroly a demonštrácie prerástli do násilia, ktoré si vyžiadalo už najmenej 20 obetí na životoch. Protestujúci sa búria proti nerovnosti, nízkym platom, slabým dôchodkom, nedostatku možností na vzdelávanie či proti korupcii.



Pri hľadaní náhradného miesta pre klimatický summit "sa upriamujú pohľady" aj na nemecký Bonn, kde má svoje sídlo sekretariát Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC), poznamenala DPA. Mimovládna organizácia Spolok pre životné prostredie a ochranu prírody (BUND) vyhlásila, že nemecká vláda by sa mala ujať iniciatívy a usporiadať COP 25 v Bonne.



"Plnenie parížskej (klimatickej) dohody musí byť zaistené i napriek odrieknutiu konferencie (zo strany Čile)," vyjadrila sa klimatická expertka Ann-Kathrin Schneiderová.



Každoročná klimatická konferencia OSN, ktorá je zameraná na presadzovanie uvedenej dohody, sa konala naposledy v poľských Katoviciach. Zišlo sa vtedy na nej viac než 20.000 účastníkov vrátane mnohých prezidentov a premiérov.