OSN: Hladomor v Pásme Gazy je takmer neodvrátiteľný

Ženeva 1. marca (TASR) - Hladomor v Pásme Gazy je takmer neodvrátiteľný, ak nenastane zmena vo vojne medzi Izraelom a hnutím Hamas, uviedla v piatok Organizácia Spojených národov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Ak sa nič nezmení, hladomor je za súčasného smerovania takmer neodvrátiteľný," uviedol hovorca Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Jens Laerke. Do palestínskej enklávy sa podľa neho takmer úplne uzavrel dovoz potravín na komerčný predaj, je tam nízky počet nákladných vozidiel privážajúcich potravinovú pomoc a rozsiahle obmedzenia pri pohybe. OSN a ďalšie humanitárne organizácie hladomor v Pásme Gazy zatiaľ nevyhlásili.



Izraelské sily vo štvrtok spustili streľbu na dav Palestínčanov v blízkosti kamiónov s humanitárnou pomocou. Pri tlačenici a streľbe zomrelo viac než 100 ľudí, keď desaťtisíce obyvateľov Gazy obkľúčili konvoj 38 vozidiel s humanitárnou pomocou.



"Ľudia sú natoľko zúfalí (v snahe získať) potraviny, pitnú vodu a akékoľvek zásoby, že riskujú svoje životy, aby získali akékoľvek potraviny, akékoľvek zásoby na uživenie svojich detí a samých seba," uviedol hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Christian Lindmeier.



Teroristické komandá Hamasu 7. októbra pri útoku na Izrael zabili viac než 1160 ľudí a približne 250 ďalších uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že približne 130 z nich je stále v zajatí, pričom k nim zarátavajú aj asi 30 pravdepodobne mŕtvych ľudí.



Izrael v reakcii na útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej doteraz podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy zahynulo vyše 30.000 ľudí. Zranenia utrpelo ďalších vyše 68.000 ľudí. Humanitárne organizácie uvádzajú, že podmienky 2,2 milióna ľudí v Pásme Gazy sú biedne.