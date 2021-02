OSN: Hrozba terorizmu v konfliktných oblastiach narastá

New York 5. februára (TASR) - Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila nárast hrozby zo strany teroristickej organizácie Islamský štát (IS) a medzinárodnej siete Al-Káida v oblastiach prebiehajúcich konfliktov vrátane Afganistanu, Iraku a Sýrie. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na správu expertov Organizácie Spojených národov (OSN).



Hrozba je však podľa OSN pomerne nízka v oblastiach, kde nie sú konflikty - aj napriek sériám útokov v Európe.



Experti vo svojej správe pre Bezpečnostnú radu OSN (BR OSN) uviedli, hrozba v oblastiach konfliktov sa v druhej polovici roka 2020 zvyšovala, keďže teroristi sa boli schopní slobodne pohybovať aj zhromažďovať aj napriek opatreniam zavedením v spojitosti s pandémiou.



Irak a Sýria zostávajú podľa expertov "ústrednou oblasťou" pre militantov z Islamského štátu. V týchto krajinách je podľa odhadov stále aktívnych 10.000 bojovníkov IS.



Experti vo štvrtok takisto oznámili, že Chálid bin Umar Batárfí, líder jemenskej odnože organizácie Al-Káida, bol zatknutý v októbri minulého roka, informovala agentúra AFP.



Afganistan podľa AP aj naďalej zostáva najviac terorizmom zasiahnutou krajinou na svete. Situácia v tejto krajine je podľa expertov OSN náročná aj po tom, ako USA vo februári 2021 podpísali s afganským militantným hnutím Taliban dohodu o prímerí a afganská vláda začala v septembri rokovať s militantným hnutím Taliban.



Od 29. februára minulého roka prišlo o život pri útokoch v tejto krajine viac ako 600 afganských civilistov a 2500 príslušníkov afganských bezpečnostných zložiek.



Terorizmus sa podľa expertov OSN naďalej šíri aj v západnej Afrike. Provincia Cabo Delgado na severe Mozambiku v juhovýchodnej časti Afriky patrí medzi najviac znepokojivé oblasti. Odnož IS naďalej vzdoruje na polostrove Sinaj, a to aj napriek tlaku zo strany egyptskej armády a islamistická skupina aš-Šabáb v Somálsku podniká útoky voči armáde i civilistom.



Podľa expertov zdôraznili "pretrvávajúcu hrozbu" extrémizmu aj viaceré útoky, ku ktorým došlo období medzi septembrom a novembrom minulého roka v Rakúsku, Francúzsku, Nemecku a Švajčiarsku.