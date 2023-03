OSN: Hrozby a násilie stále odrádzajú ženy od vstupu do politiky

New York 9. marca (TASR) - Násilie a hrozby stále odrádzajú ženy po celom svete od vstupu do politiky, kde ich však napriek tomu pôsobí čoraz viac. Uviedla to Organizácia OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (Ženy OSN/UN Women) vo svojej správe vydanej pri príležitosti stredajšieho Medzinárodného dňa žien (MDŽ), informovala agentúra Reuters.



Počet žien na vedúcich politických postoch vo vládach aj v parlamentoch vo svete sa podľa tejto organizácie v ostatnom čase celkovo zlepšil; niektoré regióny, ako Blízky východ či severná Afrika, však v tomto smere výrazne zaostávajú.



"Pretrvávajúce násilie a hrozby - v online aj offline prostredí - voči ženám líderkám, kandidátkam aj voličkám oslabujú potenciál ich hlasu a vedomostí na presadenie zmeny, ktorá je tak naliehavo potrebná pre hospodársku a sociálnu obnovu," povedala výkonná riaditeľka organizácie Ženy OSN Sima Bahousová.



"Plnohodnotná demokracia potrebuje rovnocennú účasť žien na všetkých svojich procesoch," uvádza organizácia Ženy OSN vo svojej správe.



K 1. januáru malo 17 zo 151 krajín sveta (čiže 11,3 percenta) ženy vo funkciách hlavy štátu (monarchie sa nezarátavali) a 19 zo 193 krajín (čiže 9,8 percent) ženy na čele vlády. Oproti stavu spred desiatich rokov ide o 5,3 a 7,3-percentné zlepšenie.



Zo všetkých regiónov sa v tomto smere na prvom mieste ocitla Európa so 16 krajinami vedenými ženami.



Ženy celosvetovo tvorili (k 1. januáru) aj 22,8 percenta z členov vládnych kabinetov na celom svete. V tomto smere mali najpočetnejšie zastúpenie v Európe a Severnej Amerike, za ktorými nasledovali Južná Amerika a Karibik. Naopak najnižšie zastúpenie mali v strednej a južnej Ázii a na tichomorských ostrovoch (s výnimkou Austrálie a Nového Zélandu), kde až v deviatich krajinách ženy vo vládnych kabinetoch celkom chýbali.



Celosvetový priemerný počet žien v národných parlamentoch sa zároveň k 1. januáru zvýšil na 26,5 percenta z vlaňajších 25,5 percenta.



Z údajov štatistického úradu Európskej únie zverejnených v stredu vyplýva, že bolo júli 2022 v celej EÚ obsadených ženami 32,7 percenta všetkých parlamentných kresiel. Vo zvyšku sveta bolo v parlamente viac žien ako mužov len v Rwande, na Kube a v Nikarague.



Podľa údajov organizácie Ženy OSN sú ženy najmenej zastúpené v parlamentoch krajín Blízkeho východu a severnej Afriky, kde ich je v priemere len necelých 18 percent.