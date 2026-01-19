< sekcia Zahraničie
OSN: Humanitárna kríza v Jemene sa v roku 2026 výrazne zhorší
OSN sa snaží spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, aby zistila, či dokážu čiastočne pokryť nedostatky.
Autor TASR
Ženeva/Saná 19. januára (TASR) - OSN v pondelok upozornila, že humanitárna kríza v Jemene sa v roku 2026 výrazne zhorší, keďže potravinová nestabilita narastá a medzinárodná pomoc sa znižuje. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Julien Harneis, humanitárny koordinátor OSN pre Jemen vyjadril obavy, že katastrofálna situácia zostane bez povšimnutia, kým nezačne narastať počet obetí. Situácia v Jemene je podľa jeho slov „veľmi, veľmi znepokojujúca“.
Humanitárnu pomoc v roku 2025 potrebovalo 19,5 milióna ľudí v Jemene a plán humanitárnej reakcie OSN bol financovaný len na 28 percent, vo výške 688 miliónov dolárov (591,336 milióna eur).
„Očakávame, že situácia bude v roku 2026 oveľa horšia,“ povedal Harneis a poznamenal, že humanitárnu pomoc v súčasnosti potrebuje 21 miliónov obyvateľov Jemenu, pričom pomoc klesá.
Harneis objasnil, že narastá potravinová neistota, najmä na pobreží Červeného mora, zatiaľ čo zdravotnícky systém, ktorý bol posledných desať rokov podporovaný OSN a Svetovou bankou, nebude podporovaný tak, ako v minulosti. Jemenčania budú tento rok „veľmi zraniteľní voči epidémiám,“ konštatoval.
„Mám obavy, že sa o tom nedozvieme, kým sa v nasledujúcom roku výrazne nezvýši úmrtnosť a chorobnosť,“ povedal.
„Posledných desať rokov sa OSN a humanitárnym organizáciám darilo znižovať úmrtnosť a chorobnosť...S kombináciou okolností, ktorú tento rok vidíme, tomu tak nebude, To je jednoduchý príbeh, ktorý musí každý pochopiť,“ povedal.
AFP pripomína, že Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa výrazne znížili zahraničnú pomoc a urobili tak aj ďalšie darcovské krajiny.
USA boli podľa Harneisa dlhé roky najväčším darcom pre Jemen, no konštatoval, že v súčasnosti tomu tak nie je. „Dúfam, že aspoň v niektorých častiach Jemenu sa americká vláda zapojí do financovania,“ uviedol. Rovnako dúfa, že podporu zvýšia aj krajiny Perského zálivu.
Humanitárna kríza v Jemene predstavuje riziko pre celý Arabský polostrov. Cholera, osýpky a detská obrana sa podľa neho môžu z Jemenu šíriť do okolitých krajín.
OSN sa snaží spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, aby zistila, či dokážu čiastočne pokryť nedostatky.
Občianska vojna v Jemene trvá už viac ako desaťročie a Harneis konštatoval, že bez riešenia tohto konfliktu sa rastúce potreby len prehlbujú. Poukázal na kolaps ekonomiky, poškodenie prístavov a letísk a prerušenie základných služieb,
Harneis dodal, že pre zadržania svojich zamestnancov zo strany jemenských povstalcov húsíov, OSN nemá podmienky na to, aby mohla pracovať. AFP pripomína, že v Jemene od roku 2021 zadržali 73 zamestnancov OSN.
