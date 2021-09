OSN: Humanitárna letecká služba obnovuje operácie v Afganistane

New York 2. septembra (TASR) - Humanitárna letecká služba OSN (UNHAS) obnovuje svoje vzdušné operácie v Afganistane, aby umožnila 160 organizáciám pokračovať v aktivitách v afganských provinciách. Oznámila to vo štvrtok Organizácia Spojených národov (OSN). Správu priniesla agentúra AP.



Hovorca OSN Stéphane Dujarric spresnil, že osobná letecká doprava prevádzkovaná Svetovým potravinovým programom (WFP) spája pakistanskú metropolu Islamabad s mestom Mazáre Šaríf na severe a Kandahárom na juhovýchode Afganistanu.



Podľa WPF sa od nedele uskutočnili už tri lety do mesta Mazáre Šaríf a prebieha úsilie o zvýšenie počtu takýchto operácií čo možno najskôr, píše AP.



Dujarric dodal, že sa zriaďuje aj letecký most pre nákladnú dopravu na prevoz nepotravinárskeho materiálu, ako napríklad zdravotnícke, či iné núdzové zásoby tam, kde je to najviac potrebné.



Osobná letecká doprava UNHAS potrebuje na pokračovanie operácií 18 miliónov dolárov (15,1 milióna eur), kým letecký most pre nákladnú dopravu 12 miliónov dolárov (10,1 milióna eur), povedal hovorca OSN.



"Od roku 2002 do roku 2021 slúžila Humanitárna letecká služba v Afganistane viac než 20 destináciám v krajine... Bude sa usilovať vrátiť sa na tieto miesta hneď, ako to bezpečnostná situácia a financovanie umožnia," uviedol hovorca OSN.