OSN: Humanitárne operácie v Tigraji čiastočne alebo úplne prerušili

Nairobi 11. februára (TASR) - Nedostatok paliva a peňazí viedol k nútenému prerušeniu humanitárnych operácií vo vojnou zmietanom etiópskom regióne Tigraj, upozornil vo štvrtok Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). Informovala o tom agentúra AFP.



V dôsledku 15 mesiacov trvajúceho konfliktu medzi etiópskymi vládnymi jednotkami a tigrajskými vzbúrencami zahynuli už tisíce ľudí. Podľa OSN sa státisíce ďalších miestnych obyvateľov ocitli na pokraji hladomoru.



Samotný Tigraj je podľa OSN už niekoľko mesiacov predmetom de facto blokády a Spojené štáty obvinili etiópsku vládu, že blokuje prístup humanitárnej pomoci do regiónu. Etiópska vláda naopak vinu za obštrukcie pripísala tigrajským vzbúrencom.



OCHA vo štvrtok uviedol, že jeho dodávky humanitárnej pomoci do Tigraja boli "z veľkej časti zredukované alebo prerušené vrátane kritických dodávok potravín, vody, zdravotníckych či výživových služieb".



Úrad ďalej vyhlásil, že do Tigraja od 2. augusta minulého roka neboli povolené žiadne dodávky paliva s výnimkou dvoch nákladných vozidiel v novembri. V dôsledku nedostatku financií zostali miestne neziskové organizácie veľmi zadlžené a od júna minulého roka zápasia o vyplatenie miezd, cituje AFP.



Nové boje, ktoré vypukli v susednom regióne Afar, viedli tiež k prerušeniu prístupu k núdzovým zásobám, ktorých dodávky po hlavnom humanitárnom koridore z afarského hlavného meste Semera do tigrajského hlavného mesta Mekele zastavili ešte 15. decembra.



"Dovedna vstúpilo od 12. júla do regiónu Tigraj zo Semery 1339 nákladných áut, čo predstavuje zhruba deväť percent požadovaných zásob potrebných na pokrytie obrovského rozsahu humanitárnych potrieb v Tigraji," uviedol OCHA.



Hoci humanitárnym pracovníkom sa podarilo do Tigraja letecky dopraviť záchranné zdravotnícke potreby, tieto dodávky zďaleka nedosahovali potrebnú mieru, uviedla agentúra OSN s tým, že obyvatelia sa uchýlili k zúfalým opatreniam vrátane použitia posteľnej bielizne na výrobu gázy.



V Tigraji sa podľa OCHA naďalej zvyšuje miera podvýživy, píše AFP. Až 6,4 percenta tamojších detí diagnostikovali od 1. do 7. februára ťažkú akútnu podvýživu, pričom zásoby určené na boj s týmto problémom sú "úplne alebo takmer úplne vyčerpané".