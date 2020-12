OSN: Humanitárnu pomoc a ochranu bude potrebovať 235 miliónov ľudí

Ženeva 1. decembra (TASR) - Celkom 235 miliónov ľudí bude na budúci rok potrebovať humanitárnu pomoc a ochranu, čo je v porovnaní s rokom 2020 nárast o takmer 40 percent, informovala v utorok Organizácia spojených národov (OSN) na svojej oficiálnej webovej stránke.



"Tento nárast je spôsobený takmer výlučne ochorením COVID-19," uviedol Mark Lowcock, vedúci Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí a núdzovej pomoci.



Svetová kríza v oblasti zdravia dramaticky ovplyvnila ľudí, ktorí už boli predtým postihnutí v dôsledku konfliktov, vysídlenia a klimatických zmien.



Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) podľa svojej správy plánuje na budúci rok pomôcť 160 miliónom najviac zraniteľných ľudí v 56 krajinách. "Väčšina týchto plánov, ak sa ich podarí naplno financovať, bude stáť 35 miliárd dolárov (viac ako 29,215 miliardy eur)," povedal Lowcock.



Bohatšie krajiny podľa jeho slov investovali viac ako 8,3 bilióna eur na to, aby zabránili hospodárskej katastrofe v súvislosti s COVID-19. Dodal, že tieto krajiny teraz "vidia svetlo na konci tunela", čo však neplatí pre najchudobnejšie krajiny".



"Ak sa nám podarí prekonať rok 2021 bez výraznejších hladomorov, bude to výrazný úspech," povedal Lowcock.



Generálny tajomník OSN António Guterres celý svet vyzval, aby "stál pri ľuďoch", ktorí to v najhorších momentoch potrebujú. Upozornil, že koniec krízy je ešte ďaleko.