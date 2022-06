OSN: Humanitárnu pomoc potrebuje až 16 miliónov Ukrajincov

Kyjev 30. júna (TASR) - V dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu potrebuje humanitárnu pomoc v podobe vody, potravín a zdravotnej starostlivosti približne 16 miliónov Ukrajincov. Vo štvrtok to uviedla humanitárna koordinátorka OSN pre Ukrajinu Osnat Lubraniová. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa Lubraniovej sa od začiatku vojny muselo v rámci krajiny presídliť až šesť miliónov Ukrajincov, hoci až päť miliónov z nich sa medzitým vrátilo do svojich domovov. Dodala však, že mnohí z nich zrejme budú "musieť utekať opäť". Ďalších 5,3 miliónov obyvateľov Ukrajiny pred vojnou utieklo do zahraničia.



Aj skutočný počet vojnových obetí môže byť výrazne vyšší, ako uvádzajú oficiálne štatistiky OSN. "Naše údaje, ktoré hovoria o 5000 zabitých civilistoch a rovnakom počte zranených, sú len zlomkom skutočných čísel," upozornila Lubraniová.



Dodala, že dostať sa do oblastí, ktoré nie sú kontrolované Kyjevom, je "extrémne náročné, ba až nemožné". Zároveň vyzvala Rusko aj Ukrajinu, aby urobili viac pre ochranu civilného obyvateľstva a aby uľahčili prácu OSN na ukrajinskom území.