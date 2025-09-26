< sekcia Zahraničie
OSN identifikovala 158 firiem, ktoré podnikajú na Západnom brehu
Veľké spoločnosti ako Airbnb a Booking.com, ktoré sprostredkúvajú ubytovanie, či Trip Advisor prevádzkujúci online cestovné kancelárie zostali na zozname.
Autor TASR
Ženeva 26. septembra (TASR) - Organizácia Spojených národov v piatok zverejnila svoju dlhoočakávanú aktualizáciu databázy spoločností pôsobiacich v izraelských osadách na Západnom brehu Jordánu. V správe identifikovala 158 firiem z 11 krajín profitujúcich z podnikania na okupovanom palestínskom území, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Veľké spoločnosti ako Airbnb a Booking.com, ktoré sprostredkúvajú ubytovanie, či Trip Advisor prevádzkujúci online cestovné kancelárie zostali na zozname. Sedem spoločností, ako sú dopravná firma Alstom a cestovná spoločnosť Opodo, naopak vyradili. Väčšina spoločností má sídlo v Izraeli, zatiaľ čo zvyšné sídlia v Kanade, Číne, Francúzsku, Nemecku, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku, Španielsku, Británii a Spojených štátoch.
Správa OSN vyzvala spoločnosti, aby „podnikli potrebné kroky na riešenie nepriaznivého dopadu na ľudské práva“, ktorý zapríčiňujú svojou činnosťou. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk odsúdil izraelskú politiku osídľovania palestínskeho územia na okupovanom Západnom brehu Jordánu a označil to za vojnový zločin. „Táto správa podčiarkuje povinnosť podnikov pôsobiacich v konfliktných oblastiach zabezpečovať, aby ich činnosť neprispievala k porušovaniu ľudských práv,“ uviedol Türk vo vyhlásení.
Zoznam vytvoril v roku 2020 úrad OSN pre ľudské práva v reakcii na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva. Tá požadovala vznik databázy firiem, ktoré profitovali z podnikania na okupovanom palestínskom území. Išlo konkrétne o desať aktivít vrátane výstavby, dozoru, demolácií a ničenia poľnohospodárskej pôdy v osadách na Západnom brehu a vo východnom Jeruzaleme. Zaradenie spoločností do databázy „nie je súdnym procesom“, zdôrazňuje správa.
Napriek požiadavke, aby sa databáza každoročne aktualizovala, k tomu doposiaľ došlo len raz v roku 2023. Izrael a jeho hlavný spojenec Washington v roku 2020 ostro odsúdili vytvorenie databázy. Vtedajší šéf izraelskej diplomacie Jisrael Kac to označil za „hanebnú kapituláciu pod tlakom krajín a organizácií, ktoré chcú Izraelu ublížiť“.
Veľké spoločnosti ako Airbnb a Booking.com, ktoré sprostredkúvajú ubytovanie, či Trip Advisor prevádzkujúci online cestovné kancelárie zostali na zozname. Sedem spoločností, ako sú dopravná firma Alstom a cestovná spoločnosť Opodo, naopak vyradili. Väčšina spoločností má sídlo v Izraeli, zatiaľ čo zvyšné sídlia v Kanade, Číne, Francúzsku, Nemecku, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku, Španielsku, Británii a Spojených štátoch.
Správa OSN vyzvala spoločnosti, aby „podnikli potrebné kroky na riešenie nepriaznivého dopadu na ľudské práva“, ktorý zapríčiňujú svojou činnosťou. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk odsúdil izraelskú politiku osídľovania palestínskeho územia na okupovanom Západnom brehu Jordánu a označil to za vojnový zločin. „Táto správa podčiarkuje povinnosť podnikov pôsobiacich v konfliktných oblastiach zabezpečovať, aby ich činnosť neprispievala k porušovaniu ľudských práv,“ uviedol Türk vo vyhlásení.
Zoznam vytvoril v roku 2020 úrad OSN pre ľudské práva v reakcii na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva. Tá požadovala vznik databázy firiem, ktoré profitovali z podnikania na okupovanom palestínskom území. Išlo konkrétne o desať aktivít vrátane výstavby, dozoru, demolácií a ničenia poľnohospodárskej pôdy v osadách na Západnom brehu a vo východnom Jeruzaleme. Zaradenie spoločností do databázy „nie je súdnym procesom“, zdôrazňuje správa.
Napriek požiadavke, aby sa databáza každoročne aktualizovala, k tomu doposiaľ došlo len raz v roku 2023. Izrael a jeho hlavný spojenec Washington v roku 2020 ostro odsúdili vytvorenie databázy. Vtedajší šéf izraelskej diplomacie Jisrael Kac to označil za „hanebnú kapituláciu pod tlakom krajín a organizácií, ktoré chcú Izraelu ublížiť“.