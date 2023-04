OSN: India sa do konca apríla stane najľudnatejšou krajinou na svete

New York 24. apríla (TASR) - India do konca apríla predbehne Čínu a s takmer jednou miliardou 430 miliónmi obyvateľov sa stane najľudnatejšou krajinou na svete. V pondelok to oznámila Organizácia Spojených národov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Do konca tohto mesiaca má populácia Indie dosiahnuť 1.425.775.850 obyvateľov, čím dorovná a následne predbehne populáciu pevninskej Číny," uviedlo Oddelenie OSN pre hospodárske a sociálne záležitosti (DESA).



Populačný fond OSN (UNFPA) minulý týždeň odhadol, že India sa stane najľudnatejšou krajinou na svete približne v polovici tohto roka.



OSN odhaduje počet obyvateľov Zeme na 8 miliárd 45 miliónov, India a Čína tvoria viac než jednu tretinu. Rast obyvateľov v oboch krajinách sa však spomaľuje, predovšetkým v Číne.



Vlani zaznamenala Čína prvýkrát za uplynulých šesť desaťročí pokles populácie. Ide o dejinný zvrat, ktorým sa zrejme začalo dlhé obdobie poklesu čínskej populácie. Podľa prognóz OSN by populácia Číny mala do konca storočia klesnúť na približne jednu miliardu obyvateľov.



Tento trend je spätý s desaťročiami prísnej populačnej politiky jedného dieťaťa. Čínska vláda tento program ukončila v roku 2016.



Populácia Indie má podľa prognóz OSN takmer s určitosťou naďalej rásť. Obe krajiny však budú čeliť rýchlo starnúcemu obyvateľstvu.



India sa navyše musí vysporiadať so zabezpečením elektriny, jedla a bývania pre obyvateľov, pričom mnohé veľké indické mestá zápasia s nedostatkom vody, znečistením ovzdušia a vody.