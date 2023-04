OSN: India sa ešte tento rok stane najľudnatejšou krajinou sveta

Naí Dillí 19. apríla (TASR) - India sa ešte tento rok stane najľudnatejšou krajinou na svete a Čínu by mala predbehnúť o takmer tri milióny obyvateľov približne v polovici tohto roka. Vyplýva to z nových dát, ktoré v stredu zverejnila Organizácia Spojených národov, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Populačný fond OSN (UNFPA) odhaduje v správe o Stave svetovej populácie 2023, že India bude mať v tomto roku asi 1,4286 miliardy obyvateľov v porovnaní s 1,4257 miliardami v Číne.



Ďaleko za nimi sú Spojené štáty ako tretia najľudnatejšia krajina sveta s počtom obyvateľov 340 miliónov. Tieto údaje sa opierajú o informácie dostupné do februára 2023.



Odborníci v predchádzajúcich správach OSN predpovedali, že India predbehne v počte obyvateľov Čínu tento mesiac. Najnovšia správy OSN však nešpecifikuje, kedy presne by k tejto zmene malo prísť. Podľa predstaviteľov OSN to nie je možné stanoviť, pretože dáta prichádzajúce z Indie a Číny sú "neisté".



Posledné sčítanie obyvateľstva v Indii bolo v roku 2011. Ďalšie naplánované na rok 2021 bolo v dôsledku pandémie koronavírusu posunuté.



Obyvatelia Indie a Číny tvoria viac než jednu tretinu všetkých ľudí žijúcich na Zemi, ktorých počet OSN odhaduje na 8,045 miliardy. Rast obyvateľov v oboch týchto krajinách sa spomaľuje, a to predovšetkým v Číne.



Vlani zaznamenala Čína prvýkrát za šesť desaťročí pokles populácie. Ide o dejinný zvrat, ktorým sa podľa Reutersu zrejme začalo dlhé obdobie poklesu čínskej populácie. Znižujúci sa počet obyvateľov pritom zásadne ovplyvní čínsku i svetovú ekonomiku.



Priemerný ročný nárast indickej populácie je od roku 2011 1,2 percenta. Je to menej ako v predchádzajúcom desaťročí, keď dosahoval 1,7 percenta, vyplýva z vládnych údajov.



"Počet obyvateľov by nemal vyvolávať úzkosť alebo spôsobovať poplach. Namiesto toho by mal byť vnímaný ako symbol pokroku, rozvoja a ašpirácií," uviedla predstaviteľka UNFPA pre Indiu Andrea Wojnarová.