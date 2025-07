OSN: Irán opustilo od začiatku júna už takmer 450.000 Afgancov

Kábul 7. júla (TASR) - Od začiatku júna opustilo Irán takmer 450.000 Afgancov, uviedla v pondelok Medzinárodná organizácia OSN pre migráciu (IOM). Došlo k tomu po tom, čo Teherán nariadil občanom Afganistanu bez dokladov opustiť krajinu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Irán koncom mája vyhlásil, že Afganci bez dokladov musia opustiť krajinu do 6. júla. Podľa Teheránu sa toto rozhodnutie týka približne štyroch miliónov osôb z celkového počtu šesť miliónov, ktoré žili v krajine. Od polovice júna sa preto zvýšil počet ľudí na hraničných priechodoch, pričom v niektoré dni odišlo až 40.000 osôb.



Od 1. júna do 5. júla sa z Iránu vrátilo 449.218 Afgancov. Celkovo tak Irán opustilo v tomto roku 906.326 obyvateľov Afganistanu, uviedol v pondelok pre agentúru AFP hovorca Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR). Organizácia pripomína, že spolu s Afgancami z ďalších krajín sa v roku 2025 vrátilo do vlasti už viac ako 1,4 milióna osôb.



Predstaviteľ iránskeho ministra vnútra vo štvrtok povedal, že Afganci, ktorí žijú v Iráne nelegálne, sú „rešpektovaní susedia a bratia vo viere“, ale „kapacity Iránu majú svoje hranice“, píše AFP.



Viacerí migranti prekračujúci hranice hlásili nátlak zo strany úradov či prípadné zatýkanie a deportácie. Rozsiahle škrty v zahraničnej pomoci ovplyvnili zvládanie krízy, pričom OSN, medzinárodné mimovládne skupiny i predstavitelia Talibanu žiadajú viac financií na podporu navrátilcov.



OSN varovala, že prílev migrantov by mohol destabilizovať Afganistan, ktorý už v súčasnosti sužuje zakorenená chudoba, nezamestnanosť a problémy súvisiace so zmenou klímy. Vyzvala preto krajiny, aby Afgancov násilne nevracali. „Nútenie alebo nátlak na návrat Afgancov predstavuje riziko ďalšej nestability v regióne a ďalšieho pohybu smerom do Európy,“ uviedla v piatok vo svojom vyhlásení UNHCR.