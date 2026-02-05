< sekcia Zahraničie
OSN: Islamský štát je pre svet pretrvávajúcou a zložitou hrozbou
Ako poukázala vedúca Výkonného riaditeľstva OSN pre boj proti terorizmu Natalia Ghermanová, IS modernizuje svoje operácie.
Autor TASR
New York 5. februára (TASR) - Hrozba, ktorú po celom svete predstavuje teroristická organizácia Islamský štát (IS), od polovice roka 2025 neustále rastie a zároveň sa stáva zložitejšou. Uviedol to v stredu vo svojej správe Úrad OSN pre boj proti terorizmu (UNOCT).
Zástupca UNOCT Alexandr Zujev na pôde Bezpečnostnej rady OSN informoval, že IS a skupiny s ním spojené posilňujú svoju činnosť v západnej Afrike a v regióne Sahelu, pričom zároveň pokračujú v útokoch v Iraku a Sýrii, konštatovala agentúra AFP.
„Islamský štát-Chorásán pôsobiaci v Afganistane naďalej predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre región aj mimo neho,“ upozornil Zujev.
Doplnil, že decembrová streľba namierená proti podujatiu židovskej komunity na pláži v Austrálii bola motivovaná ideológiou IS. Koncom januára sa IS prihlásil aj k útoku na letisko v Nigeri, čo podľa OSN potvrdzuje jeho rastúcu moc v oblasti Sahelu. IS prevzal zodpovednosť aj za útok na čínsku reštauráciu v Kábule, pri ktorom zahynulo sedem ľudí.
V Sýrii spôsobilo nestabilitu stiahnutie kurdských jednotiek z oblastí, kde spravovali väznice s tisíckami zadržiavaných džihádistov a tábory pre ich rodiny. Spojené štáty v obavách z útekov týchto väzňov začali ich presun do susedného Iraku.
„IS a jeho pridružené organizácie sa naďalej prispôsobujú a preukazujú odolnosť,“ uviedol Zujev. Upozornil, že napriek trvalému tlaku protiteroristickej koalície islamisti pokračujú v nábore bojovníkov vrátane zahraničných a v rozširovaní využívania nových technológií.
Ako poukázala vedúca Výkonného riaditeľstva OSN pre boj proti terorizmu Natalia Ghermanová, IS modernizuje svoje operácie. Podľa nej IS a ďalšie teroristické skupiny rozšírili využívanie virtuálnych aktív vrátane kryptomien, ako aj kybernetických nástrojov, bezpilotných systémov a pokročilých aplikácií umelej inteligencie.
Dodala, že umelá inteligencia sa čoraz častejšie využíva na radikalizáciu a nábor nových členov, najmä z radov mládeže a detí.
Zástupca UNOCT Alexandr Zujev na pôde Bezpečnostnej rady OSN informoval, že IS a skupiny s ním spojené posilňujú svoju činnosť v západnej Afrike a v regióne Sahelu, pričom zároveň pokračujú v útokoch v Iraku a Sýrii, konštatovala agentúra AFP.
„Islamský štát-Chorásán pôsobiaci v Afganistane naďalej predstavuje jednu z najvážnejších hrozieb pre región aj mimo neho,“ upozornil Zujev.
Doplnil, že decembrová streľba namierená proti podujatiu židovskej komunity na pláži v Austrálii bola motivovaná ideológiou IS. Koncom januára sa IS prihlásil aj k útoku na letisko v Nigeri, čo podľa OSN potvrdzuje jeho rastúcu moc v oblasti Sahelu. IS prevzal zodpovednosť aj za útok na čínsku reštauráciu v Kábule, pri ktorom zahynulo sedem ľudí.
V Sýrii spôsobilo nestabilitu stiahnutie kurdských jednotiek z oblastí, kde spravovali väznice s tisíckami zadržiavaných džihádistov a tábory pre ich rodiny. Spojené štáty v obavách z útekov týchto väzňov začali ich presun do susedného Iraku.
„IS a jeho pridružené organizácie sa naďalej prispôsobujú a preukazujú odolnosť,“ uviedol Zujev. Upozornil, že napriek trvalému tlaku protiteroristickej koalície islamisti pokračujú v nábore bojovníkov vrátane zahraničných a v rozširovaní využívania nových technológií.
Ako poukázala vedúca Výkonného riaditeľstva OSN pre boj proti terorizmu Natalia Ghermanová, IS modernizuje svoje operácie. Podľa nej IS a ďalšie teroristické skupiny rozšírili využívanie virtuálnych aktív vrátane kryptomien, ako aj kybernetických nástrojov, bezpilotných systémov a pokročilých aplikácií umelej inteligencie.
Dodala, že umelá inteligencia sa čoraz častejšie využíva na radikalizáciu a nábor nových členov, najmä z radov mládeže a detí.