OSN: Islamský štát páchal na šiitských väzňoch zločiny proti ľudskosti

New York/Bagdad 3. decembra (TASR) - Islamský štát (IS) vo väznici pri irackom Mosule v júni 2014 plánovane zabil najmenej 1000 šiitských moslimov, čím sa dopustil zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Vo štvrtok to uviedol vedúci vyšetrovacieho tímu Organizácie Spojených národov Christian Ritscher, informuje agentúra AP.



Vysokopostavení členovia IS útok z 10. júna 2014 podrobne naplánovali a pripravili, uviedol Ritscher pred Bezpečnostnou radou OSN. Ako dôkazy pre vyšetrovací tím UNITAD slúžili ostatky obetí popráv vykonaných vo väznici Bádúš, ktoré vykopali z masových hrobov, ako aj svedectvá preživších.



"Zajatých väzňov zaviedli na miesto blízko väznice, kde ich rozdelili na základe náboženskej príslušnosti... Najmenej 1000 prevažne šiitov potom systematicky zabili," uviedol Ritscher.



Expert dodal, že sa im podarilo identifikovať členov IS zodpovedných za tieto zločiny. Analyzovali pritom výpovede preživších, digitálne dôkazy, rôzne dokumenty vrátane materiálov IS, ako aj forenzné dôkazy.



Tím UNITAD prišiel k záveru, že IS páchal vo väznici v Bádúši zločiny, ako vraždy, mučenie a znižovanie osobnej dôstojnosti.



Táto extrémistická skupina pri svojich akciách používala aj chemické a biologické zbrane. Vyšetrovatelia identifikovali viac ako 3000 obetí útokov chemickými zbraňami. IS sa údajne dostal k chemickým zbraniam po tom, čo obsadil chemické továrne a tiež výskumné pracovisko na univerzite v Mosule.



Ritscher zdôraznil, že je dôležité zločincov, ako aj ľudí finančne profitujúcich z rabovania bojovníkmi IS a iných trestných činov dostať pred súd. Svoje výsledky UNITAD predložil aj irackým súdom.



IS po obsadení viacerých miest v Iraku vyhlásil v roku 2014 vznik kalifátu. Po trojročnej vojne bola skupina v Iraku oficiálne vyhlásená za porazenú. Bunky IS však naďalej pokračujú v útokoch v rôznych častiach krajiny.