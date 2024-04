OSN: Izrael blokuje viac potravinovej než inej pomoci v Pásme Gazy

Ženeva 9. apríla (TASR) - Izrael blokuje oveľa viac konvojov vezúcich potravinovú pomoc do Pásma Gazy, než konvojov vezúcich iné druhy pomoci. V utorok to oznámila OSN. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Hovorca humanitárnej agentúry OSN poukázal na štatistiky od marca, ktoré dokazujú, že je oveľa ťažšie dostať povolenie na doručenie potravín do palestínskej enklávy, než inej pomoci.



"Konvoje s potravinami, ktoré by mali ísť hlavne na sever, kde 70 percent ľudí čelí hladomoru, sú trikrát častejšie odmietnuté, než humanitárne konvoje s inými druhmi materiálu," povedal novinárom v Ženeve Jens Laerke.



Izrael čelí silnejúcemu medzinárodnému tlaku, aby umožnil viac pomoci do Pásma Gazy, ktoré sa po šiestich mesiacoch vojny nachádza v stave humanitárnej katastrofy. Vojnu spustil Izrael ako odvetu po bezprecedentnom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas 7. októbra na izraelské územie.



Izrael medzitým uviedol, že hlavný problém je s distribúciou humanitárnej pomoci OSN na území Pásma Gazy.



COGAT, orgán izraelského ministerstva obrany, ktorý riadi tok pomoci, v utorok na sociálnej sieti X oznámil, že "za posledné dva dni bolo prekontrolovaných a posunutých do Pásma Gazy 741 kamiónov s humanitárnou pomocou".



Dodal: "Humanitárne agentúry OSN rozdistribuovali v Pásme Gazy iba 267 humanitárnych kamiónov (z nich 146 viezlo potraviny). Pomoc je dostupná, záleží však na jej distribúcii."