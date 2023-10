OSN: Izrael nariadil evakuáciu 1,1 milióna obyvateľov na severe Gazy

New York/Tel Aviv 13. októbra (TASR) - Izrael nariadil presun 1,1 milióna obyvateľov severnej časti pásma Gazy na juh tohto územia. Evakuácia má prebehnúť počas nasledujúcich 24 hodín, uviedla v noci na piatok Organizácia Spojených národov (OSN). TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



OSN následne prostredníctvom hovorcu generálneho tajomníka Antónia Guterresa požiadala o zrušenie tohto nariadenia z humanitárnych dôvodov.



"Organizácia Spojených národov dôrazne apeluje na to, aby akékoľvek nariadenie tohto typu - ak bude potvrdené - bolo zrušené v záujme vynúť sa tomu, aby sa súčasná tragédia pretvorila v katastrofálnu situáciu," upozornil hovorca Stéphane Dujarric.



Nariadenie bolo doručené OSN a prichádza v čase izraelskej ofenzívy proti militantom z hnutia Hamas, pripomína agentúra AP. Podľa Dujarrica je toto naradenie "nemožné" vykonať bez "zničujúcich humanitárnych dôsledkov".



Podľa AP to môže signalizovať blížiacu sa pozemnú ofenzívu izraelskej armády v Gaze, aj keď samotné ozbrojené sily Izraela to zatiaľ nepotvrdili. Vo štvrtok uviedli, že sa na možnosť takejto ofenzívy pripravujú, rozhodnutie o nej však doposiaľ nepadlo.