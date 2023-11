OSN: Izrael neobmedzí počet kamiónov s humanitárnou pomocou pre Gazu

Ženeva 15. novembra (TASR) — Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths v stredu oznámil, že Izrael sa rozhodol neobmedziť počet nákladných vozidiel s humanitárnou pomocou, ktoré majú povolenie na vstup do Pásma Gazy. Informovala o tom agentúra AFP.



Griffiths novinárom povedal, že OSN má pripravených približne 460 vozidiel v egyptskom meste Aríš, ktoré je najbližšie k hraničnému priechodu Rafah. Zároveň vyjadril "veľkú vďačnosť" za to, keď sa prostredníctvom generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa dozvedel, že izraelská vláda sa rozhodla neobmedzovať počet nákladných vozidiel vstupujúcich do Pásma Gazy.



"Máme nákladné vozidlá, potrebujeme palivo a potrebujeme peniaze na zaplatenie dodávok, a potom môžeme robiť prácu, pre ktorú sme tu," uviedol Griffiths.



Ďalej žiadal, aby bol prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy nepretržitý, a to aj cez priechody s Izraelom, najmä cez Kerem Šalom na juhu krajiny, kadiaľ pred vojnou s hnutím Hamas prichádzalo viac než 60 percent dodávok.



Griffiths zdôraznil, že je nevyhnutné zastaviť násilie — bez ohľadu na to, či sa to nazýva "prímerie" alebo "humanitárna prestávka".