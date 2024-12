OSN: Izrael porušil dohodu so Sýriou o nárazníkovej zóne

New York 9. decembra (TASR) - Jednotky izraelskej armády, ktoré vstúpili do nárazníkovej zóny na okraji Izraelom anektovaných Golanských výšin porušili dohodu o stiahnutí síl medzi Izraelom a Sýriou z roku 1974, uviedol v pondelok hovorca generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) Stéphane Dujarric. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Mierové sily OSN rozmiestnené na Golanských výšinách (UNDOF) podľa hovorcu "informovali izraelských náprotivkov, že tieto akcie by predstavovali porušenie dohody o stiahnutí (síl) z roku 1974". Podľa jeho slov boli izraelské jednotky, ktoré vstúpili do nárazníkovej zóny, naďalej prítomné na najmenej troch miestach.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu nariadil armáde, aby po zvrhnutí režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada džihádistickými povstalcami obsadila nárazníkovú zónu zriadenú dohodou z roku 1974, ktorú monitoruje OSN. Izrael následne zaviedol zákaz vychádzania pre obyvateľov piatich sýrskych obcí, ktoré ležia v nárazníkovej zóne.



Netanjahu podľa AFP v pondelok na tlačovej konferencii v Jeruzaleme vyhlásil, že "Golanské výšiny budú navždy súčasťou štátu Izrael".



Izrael ovláda dve tretiny územia Golanských výšin od šesťdňovej vojny v roku 1967, keď toto územie obsadil. V roku 1981 schválil zákon o Golanských výšinách, ktorý rozšíril izraelské právo a správu nad Golanskými výšinami a de facto ich tak anektoval.



Bezpečnostná rada OSN tento krok v rezolúcii č. 497 odsúdila, izraelský zákon vyhlásila za neplatný a bez medzinárodného právneho účinku. Suverenitu Izraela nad Golanským výšinami však v roku 2019 oficiálne uznala administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa.



USA: Vpád Izraela do sýrskej časti Golanských výšin musí byť dočasný



Spojené štáty v pondelok vyhlásili, že vpád Izraela do sýrskej časti nárazníkovej zóny Golanských výšin musí byť len "dočasný". Vyjadrili sa tak po tom, ako Organizácia Spojených národov obvinila židovský štát z porušenia dohody so Sýriou z roku 1974, ktorou táto zóna vznikla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ide o dočasnú akciu, ktorú podnikli v reakcii na kroky sýrskej armády... Teraz chceme vidieť, že sa táto dohoda... bude napokon plne dodržiavať a budeme sledovať, či to Izrael urobí," povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Matthew Miller.



Na otázku, či Spojené štáty vyzývajú svojho spojenca, aby sa stiahol, Miller odpovedal, že dohoda dosiahnutá po jomkipurskej vojne "zahŕňa stiahnutie Izraela na jeho predchádzajúcu pozíciu". Odmietol však v tomto zmysle stanoviť požadovaný časový harmonogram, pričom poukázal na rýchlo sa meniacu situáciu v Sýrii.



"Izrael povedal, že ide o dočasné akcie na obranu jeho hraníc. Nie sú to trvalé opatrenia, a preto v konečnom dôsledku chceme vidieť trvalú stabilitu medzi Izraelom a Sýriou, a to znamená, že podporujeme, aby všetky strany dodržiavali dohodu o stiahnutí z roku 1974," povedal Miller.