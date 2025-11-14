< sekcia Zahraničie
OSN: Izrael postavil v Libanone múry, ktoré zasahujú za modrú líniu
Modrá línia je neoficiálna demarkačná čiara, ktorá oddeľuje Libanon od Izraela a Golanských výšin. OSN ju vytýčila v júni 2000, pripomína TASR.
Autor TASR
Bejrút 14. novembra (TASR) - Mierové sily OSN pôsobiace v Libanone (UNIFIL) v piatok oznámili, že izraelská armáda postavila múry v južnej časti krajiny, ktoré zasahujú za tzv. modrú líniu. Izrael však tieto obvinenia poprel. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Dočasné sily OSN v Libanone, ktoré spolupracujú s libanonskou armádou na podpore prímeria medzi Izraelom a libanonskou militantnou skupinou Hizballáh, ktorú strany dosiahli v novembri minulého roka, označili tieto kroky za porušenie libanonskej suverenity.
UNIFIL vo svojom vyhlásení uviedli, že v októbri preskúmali „betónový múr v tvare (obráteného) T, ktorý postavili izraelské obranné sily juhozápadne od obce Járún. Prieskum potvrdil, že múr prekračuje modrú líniu, čím sa viac ako 4000 štvorcových metrov libanonského územia stalo pre Libanončanov neprístupných“. V novembri mierové sily spozorovali ďalšiu podobnú výstavbu múru v tejto oblasti.
Agentúre AFP sa podarilo získať stanovisko izraelskej armády. „Múr je súčasťou širšieho (izraelského vojenského) plánu a jeho výstavba sa začala v roku 2022. Od začiatku vojny - aj ako súčasť poučenia, ktoré z nej vyplynulo - (izraelská armáda) zavádza sériu opatrení vrátane posilnenia fyzickej bariéry pozdĺž severnej hranice... Treba zdôrazniť, že múr neprekračuje modrú líniu,“ uviedla armáda vo svojom vyhlásení.
Podľa dohody o prímerí mal Izrael stiahnuť svoje jednotky z južného Libanonu. Ponechal ich však v piatich oblastiach, ktoré považuje za strategické, kde pokračuje v pravidelných útokoch na Libanon, pričom argumentuje, že ich cieľom sú základne a členovia Hizballáhu.
UNIFIL uviedli, že „izraelská prítomnosť a výstavba na libanonskom území porušujú rezolúciu Bezpečnostnej rady č. 1701 a suverenitu a územnú celistvosť Libanonu“. Spomínanou rezolúciou sa v roku 2006 ukončil konflikt medzi Izraelom a Hizballáhom.
Táto rezolúcia tiež položila základ pre prímerie z novembra minulého roka, ktorého cieľom bolo ukončiť vyše rok trvajúci ozbrojený konflikt medzi Izraelom a libanonským hnutím.
UNIFIL uviedli, že informovali izraelskú armádu o svojich zisteniach a požiadali ju, aby múry presunula. „Opätovne vyzývame izraelskú armádu, aby rešpektovala modrú líniu v celej jej dĺžke a stiahla sa zo všetkých oblastí severne od nej,“ uvádza sa vo vyhlásení UNIFIL.
