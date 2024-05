OSN: Izraelská pozemná operácia v Rafahu by bola katastrofou

New York 1. mája (TASR) – Pozemná operácia izraelskej armády v meste Rafah na juhu Pásma Gazy by bola "nevýslovnou katastrofou", vyhlásil v utorok šéf Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Martin Griffiths. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Najjednoduchšou pravdou je, že pozemná operácia v meste Rafah nebude ničím menším, ako nevýslovnou katastrofou. Proti tomu nepomôže žiadny humanitárny plán," vyhlásil Griffiths po tom, ako izraelský premiér Benjamin Netanjahu prisľúbil spustenie ofenzívy proti Rafahu. Do mesta sa pritom uchýlilo približne 1,5 milióna Palestínčanov z iných častí Pásma Gazy ohrozovaných bojmi.



Netanjahu vyhlásil, že ofenzíva proti mestu sa rozbehne bez ohľadu na to, či palestínske hnutie Hamas v Káhire prijme alebo neprijme návrh prímeria sprostredkovaný Spojenými štátmi a Egyptom.



"Svet už niekoľko týždňov apeluje na zástupcov Izraela, aby Rafah ušetrili, no mestu bezprostredne hrozí pozemná operácia," vyhlásil Griffiths. Jej realizáciu označil za katastrofický úder nielen pre civilné obyvateľstvo, ale aj pre organizácie usilujúce sa doručovať humanitárnu pomoc.



Vojna v Pásme Gazy vypukla 7. októbra po bezprecedentnom útoku Hamasu na juh Izraela, pri ktorom zomrelo vyše 1150 ľudí, zväčša civilistov. Palestínski militanti tiež zajali približne 250 rukojemníkov.



Izrael v reakcii prisľúbil zničenie Hamasu a spustil odvetné vzdušné útoky a neskôr aj pozemnú ofenzívu do Pásma Gazy. Jeho odvetné útoky si dovedna vyžiadali už vyše 34.535 tisíc obetí, vyplýva z údajov gazského ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom.