OSN: Izraelské plány v Gaze môžu spôsobiť ďalšiu katastrofu

Bezpečnostná rada OSN zvolala mimoriadne víkendové zasadnutie po tom, čo Izrael oznámil, že jeho armáda „prevezme kontrolu“ nad mestom Gaza.

New York 10. augusta (TASR) - Predstaviteľ OSN v nedeľu varoval Bezpečnostnú radu, že izraelské plány na ovládnutie mesta Gaza môžu spôsobiť „ďalšiu katastrofu“ s ďalekosiahlymi dôsledkami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Bezpečnostná rada OSN zvolala mimoriadne víkendové zasadnutie po tom, čo Izrael oznámil, že jeho armáda „prevezme kontrolu“ nad mestom Gaza. Plán schválil v piatok bezpečnostný kabinet premiéra Benjamina Netanjahua, pričom si za to vyslúžil celosvetovú kritiku.

„Pokiaľ sa tieto plány uskutočnia, pravdepodobne vyvolajú ďalšiu katastrofu v Gaze, ktorá sa prejaví v celom regióne a zapríčiní ďalšie nútené vysídľovanie, zabíjanie a ničenie,“ povedal Bezpečnostnej rade námestník generálneho tajomníka OSN pre Európu a slovenský diplomat Miroslav Jenča.

Británia tiež varovala, že izraelský plán môže viesť k predĺženiu konfliktu. „Iba to prehĺbi utrpenie palestínskych civilistov v Pásme Gazy. Nie je to cesta k riešeniu. Je to cesta k ďalšiemu krviprelievaniu,“ povedal zástupca britského veľvyslanca pri OSN James Kariuki.

Netanjahu v nedeľu povedal, že k operácii v meste Gaza dôjde v „pomerne krátkom časovom horizonte“, pretože Izrael má záujem o ukončenie vojny a obsadenie mesta považuje za najlepší prostriedok.

Pred sídlom OSN v New Yorku sa konala menšia demonštrácia za ukončenie konfliktu v Pásme Gazy, na ktorej priebeh dohliadala polícia.
