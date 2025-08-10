< sekcia Zahraničie
OSN: Izraelské plány v Gaze môžu spôsobiť ďalšiu katastrofu
Bezpečnostná rada OSN zvolala mimoriadne víkendové zasadnutie po tom, čo Izrael oznámil, že jeho armáda „prevezme kontrolu“ nad mestom Gaza.
Autor TASR
New York 10. augusta (TASR) - Predstaviteľ OSN v nedeľu varoval Bezpečnostnú radu, že izraelské plány na ovládnutie mesta Gaza môžu spôsobiť „ďalšiu katastrofu“ s ďalekosiahlymi dôsledkami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Bezpečnostná rada OSN zvolala mimoriadne víkendové zasadnutie po tom, čo Izrael oznámil, že jeho armáda „prevezme kontrolu“ nad mestom Gaza. Plán schválil v piatok bezpečnostný kabinet premiéra Benjamina Netanjahua, pričom si za to vyslúžil celosvetovú kritiku.
„Pokiaľ sa tieto plány uskutočnia, pravdepodobne vyvolajú ďalšiu katastrofu v Gaze, ktorá sa prejaví v celom regióne a zapríčiní ďalšie nútené vysídľovanie, zabíjanie a ničenie,“ povedal Bezpečnostnej rade námestník generálneho tajomníka OSN pre Európu a slovenský diplomat Miroslav Jenča.
Británia tiež varovala, že izraelský plán môže viesť k predĺženiu konfliktu. „Iba to prehĺbi utrpenie palestínskych civilistov v Pásme Gazy. Nie je to cesta k riešeniu. Je to cesta k ďalšiemu krviprelievaniu,“ povedal zástupca britského veľvyslanca pri OSN James Kariuki.
Netanjahu v nedeľu povedal, že k operácii v meste Gaza dôjde v „pomerne krátkom časovom horizonte“, pretože Izrael má záujem o ukončenie vojny a obsadenie mesta považuje za najlepší prostriedok.
Pred sídlom OSN v New Yorku sa konala menšia demonštrácia za ukončenie konfliktu v Pásme Gazy, na ktorej priebeh dohliadala polícia.
