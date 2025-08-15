< sekcia Zahraničie
OSN: Izraelský plán na výstavbu osád porušuje medzinárodné právo
Ženeva 15. augusta (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva v piatok uviedol, že izraelský plán na vybudovanie tisícov nových domovov na Západnom brehu Jordánu je podľa medzinárodného práva nezákonný. Zároveň môže viesť k nútenému vysťahovaniu palestínskeho obyvateľstva, čo úrad označil za vojnový zločin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Izraelský minister financií Becalel Smotrič sa vo štvrtok zaviazal, že bude pokračovať v dlho odkladanom projekte výstavby osád. Zdôraznil, že tento krok „pochová“ snahy o uznanie Palestínskeho štátu. Hovorca úradu OSN povedal, že plán by rozdelil Západný breh Jordánu na dve osobitné izolované enklávy. „Ide o vojnový zločin okupačnej mocnosti presídľovať vlastné obyvateľstvo na okupované územie,“ povedal hovorca.
Približne 700.000 izraelských osadníkov žije medzi 2,7 miliónmi Palestínčanov na Západnom brehu Jordánu (Predjordánsko) a vo Východnom Jeruzaleme. Izrael anektoval Východný Jeruzalem v roku 1980, čo väčšina krajín neuznala, oficiálne však nerozšíril svoju zvrchovanosť na Predjordánsko, pripomína DPA.
Rozširovanie osád podľa väčšiny svetových veľmocí oslabuje potenciálne dvojštátne riešenie, keďže rozdeľuje územie, ktoré Palestínčania považujú za súčasť budúceho nezávislého štátu. Izrael sa ale odvoláva na historické a biblické väzby na túto oblasť a tvrdí, že osady poskytujú strategickú hĺbku a bezpečnosť a že Západný breh Jordánu je „sporný“, nie „okupovaný“, píše DPA.
