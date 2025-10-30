< sekcia Zahraničie
OSN: Jadrové skúšky nie sú prípustné za žiadnych okolností
Autor TASR
New York 30. októbra (TASR) - Skúšky jadrových zbraní nie sú prípustné za žiadnych okolností, uviedol vo štvrtok hovorca generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Farhan Haq. Reagoval tak na nariadenie amerického prezidenta Donalda Trumpa Pentagónu, aby začal testovať jadrové zbrane. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Generálny tajomník (António Guterres) opakovane vyhlásil, že súčasné jadrové riziká sú už alarmujúcu vysoké a je potrebné vyhnúť sa všetkým krokom, ktoré by mohli viesť k zlému odhadu alebo eskalácii s katastrofickými následkami... Jadrové skúšky nikdy nesmú byť prípustné, za žiadnych okolností,“ povedal Haq.
Trump oznámil tento krok pred stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei a len deň po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin potvrdil, že Rusko úspešne otestovalo nové supertorpédo Poseidon, ktoré má jadrový pohon a je schopné niesť konvenčné aj jadrové hlavice.
Agentúra AFP však poznamenala, že nebolo bezprostredne jasné, či mal Trump na mysli skúšky nosičov alebo testy explózií jadrových hlavíc. Spojené štáty naposledy testovali jadrovú zbraň v roku 1992, Moskva dva roky predtým, teda ešte v období existencie Sovietskeho zväzu
Americký prezident vyhlásil, že USA majú najviac jadrových zbraní na svete a že to dosiahol počas svojho prvého funkčného obdobia. AFP však konštatuje, že tieto tvrdenia nie sú pravdivé. Podľa najnovšej výročnej správy Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) má Rusko 5489 jadrových hlavíc, Spojené štáty 5177 a Čína 600.
