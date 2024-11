OSN: Je dôležité, aby Sýria nebola vtiahnutá do konfliktu v regióne

Damask 24. novembra (TASR) - Osobitný vyslanec Organizácie Spojených národov (OSN) pre Sýriu Geir Pedersen v nedeľu povedal, že je "mimoriadne dôležité" ukončiť boje v Libanone a Pásme Gazy a vyhnúť sa tak tomu, aby bola Sýria vtiahnutá do regionálnej vojny. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Teraz musíme zabezpečiť okamžité prímerie v Gaze, prímerie v Libanone a zabrániť tomu, aby bola Sýria ešte viac zatiahnutá do konfliktu," uviedol Pedersen pred stretnutím so sýrskym ministrom zahraničných vecí.



Izrael podnikol v stredu letecký útok na sýrske mesto Palmýra, pri ktorom podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) zahynulo 105 ľudí. Väčšinu z obetí tvorili proiránski bojovníci, pričom išlo o doteraz najkrvavejší takýto útok na skupiny podporované Teheránom, píše agentúra AFP.



Od začiatku občianskej vojny v Sýrii podnikol Izrael stovky útokov zameraných na sýrsku armádu a Iránom podporované skupiny. Izrael sa väčšinou k jednotlivým útokom nevyjadruje, opakovane však deklaroval, že nedovolí svojmu úhlavnému nepriateľovi Iránu rozširovať jeho pôsobenie v tejto krajine.