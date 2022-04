OSN je šokovaná blízkosťou ruského útoku počas návštevy Guterresa

Kyjev 29. apríla (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres a jeho tím sú "šokovaní" blízkosťou ruských útokov na centrum ukrajinskej metropoly Kyjev v čase ich oficiálnej návštevy. Všetci sú však "v bezpečí", uviedol vo štvrtok hovorca humanitárneho úradu OSN Saviano Abreu. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



V centre Kyjeva bolo počuť vo štvrtok večer po stretnutí Guterresa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským dva mohutné výbuchy. Agentúra AFP pripomína, že išlo o prvé bombardovanie ukrajinskej metropoly tohto druhu od polovice apríla.



"Je to vojnová zóna, ale je šokujúce, že sa to stalo blízko nás," povedal Abreau, ktorý však nešpecifikoval, ako blízko bola delegácia OSN k bodu dopadu. Jedna strela zasiahla obytnú budovu v centre Kyjeva a tri osoby utrpeli zranenia.



Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram uviedol, že došlo "k dvom úderom na štvrť Ševčenkivskyj" na severozápade Kyjeva a v najmenej dvoch výškových budovách následne vypukol požiar.



Najmenej jeden človek pritom prišiel o život a niekoľko ďalších utrpelo zranenia vrátane tých, čo uviazli po troskami, píše agentúra AP s odvolaním sa na vyjadrenia záchranných zložiek.



K výbuchom došlo v čase, keď sa do ukrajinskej metropoly vrátilo už množstvo obyvateľov, pripomína AP. Kaviarne a iné podniky sa opäť otvorili a stále viac ľudí si vonku užívalo jarné počasie.