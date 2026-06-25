< sekcia Zahraničie
OSN je tiež pripravená poskytnúť pomoc Venezuele
Išlo o najsilnejšie zemetrasenie vo Venezuele od roku 1900 a zničilo viacero budov neďaleko hlavného mesta, uviedla AFP.
Autor TASR
Ženeva 25. júna (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) je pripravená poskytnúť Venezuele postihnutej zemetrasením pomoc, uviedol vo štvrtok riaditeľ Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher. Zároveň zdôraznil, že záchranné práce si budú nasledujúcich dňoch vyžadovať rozsiahle spoločné úsilie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Išlo o najsilnejšie zemetrasenie vo Venezuele od roku 1900 a zničilo viacero budov neďaleko hlavného mesta, uviedla AFP. O život prišlo najmenej 164 ľudí, zranenia utrpelo takmer 1000 ďalších.
„Sme plne mobilizovaní na podporu obyvateľov Venezuely,“ uviedol vo vyhlásení Fletcher. Dodal, že vo štvrtok ráno hovoril s dočasnou prezidentkou Venezuely Delcy Rodríguezovou a úrad v súčasnosti posudzuje, čo krajina potrebuje.
Humanitárna agentúra OSN OCHA medzičasom „koordinuje rýchle nasadenie mestských pátracích a záchranných tímov z celej medzinárodnej komunity“, uviedol Fletcher. „Vysielam rýchly zásahový tím, ktorý posilní tím OCHA v krajine,“ dodal.
Fletcher tiež poukázal na to, že už pred zemetrasením potrebovalo humanitárnu pomoc takmer osem miliónov ľudí vo Venezuele.
Riaditeľ OCHA zároveň privítal medzinárodnú pomoc a podporu, ktorú už postihnutej krajine prisľúbilo viacero štátov.
Švajčiarska vláda medzičasom tiež oznámila, že do Venezuely vyšle svoj záchranný tím a niekoľko ton vybavenia. Ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že zmobilizovalo „švajčiarsky záchranný reťazec, pozostávajúci z 80 členov, ôsmich záchranných psov a 18 ton záchranného vybavenia.
„Keďže venezuelský vzdušný priestor je pre väčšinu európskych leteckých spoločností uzavretý, v súčasnosti prebiehajú snahy o čo najskoršie zorganizovanie letu na prepravu švajčiarskych záchranných tímov a ich vybavenia,“ dodal rezort.
V noci na štvrtok zasiahlo sever Venezuely najskôr zemetrasenie s magnitúdou 7,2. O menej ako minútu nasledovalo druhé so silou 7,5. Epicentrum sa nachádzalo približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas.
Išlo o najsilnejšie zemetrasenie vo Venezuele od roku 1900 a zničilo viacero budov neďaleko hlavného mesta, uviedla AFP. O život prišlo najmenej 164 ľudí, zranenia utrpelo takmer 1000 ďalších.
„Sme plne mobilizovaní na podporu obyvateľov Venezuely,“ uviedol vo vyhlásení Fletcher. Dodal, že vo štvrtok ráno hovoril s dočasnou prezidentkou Venezuely Delcy Rodríguezovou a úrad v súčasnosti posudzuje, čo krajina potrebuje.
Humanitárna agentúra OSN OCHA medzičasom „koordinuje rýchle nasadenie mestských pátracích a záchranných tímov z celej medzinárodnej komunity“, uviedol Fletcher. „Vysielam rýchly zásahový tím, ktorý posilní tím OCHA v krajine,“ dodal.
Fletcher tiež poukázal na to, že už pred zemetrasením potrebovalo humanitárnu pomoc takmer osem miliónov ľudí vo Venezuele.
Riaditeľ OCHA zároveň privítal medzinárodnú pomoc a podporu, ktorú už postihnutej krajine prisľúbilo viacero štátov.
Švajčiarska vláda medzičasom tiež oznámila, že do Venezuely vyšle svoj záchranný tím a niekoľko ton vybavenia. Ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že zmobilizovalo „švajčiarsky záchranný reťazec, pozostávajúci z 80 členov, ôsmich záchranných psov a 18 ton záchranného vybavenia.
„Keďže venezuelský vzdušný priestor je pre väčšinu európskych leteckých spoločností uzavretý, v súčasnosti prebiehajú snahy o čo najskoršie zorganizovanie letu na prepravu švajčiarskych záchranných tímov a ich vybavenia,“ dodal rezort.
V noci na štvrtok zasiahlo sever Venezuely najskôr zemetrasenie s magnitúdou 7,2. O menej ako minútu nasledovalo druhé so silou 7,5. Epicentrum sa nachádzalo približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas.