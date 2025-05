OSN je znepokojená eskaláciou násilia v líbyjskej metropole Tripolis

Ženeva 15. mája (TASR) - Organizácia Spojených národov vo štvrtok vyjadrila znepokojenie nad eskalujúcim násilím v líbyjskej metropole Tripolis a varovala pred vážnym rizikom hromadného vysídľovania a ohrozenia civilného obyvateľstva. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), ktorá patrí pod OSN, vyzvala na okamžité zastavenie bojov s cieľom zaistiť bezpečnosť civilistov v súlade s medzinárodným humanitárnym právom.



Jej vyhlásenie prišlo uprostred nových nepokojov v Líbyi, ktorá sa stále spamätáva z povstania z roku 2011, podporeného NATO, ktoré zvrhlo dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího.



Líbya je naďalej rozdelená a panuje v nej dvojvládie: pri moci je medzinárodne uznávaná vláda v Tripolise vedená premiérom Abdalom Hamídom Dubajbom, a administratíva so sídlom na východe Líbye ovládaná klanom generála Chalífu Haftara.



V stredu v líbyjskom hlavnom meste opäť vypukli boje medzi ozbrojencami jednotiek lojálnych spomínaným konkurenčným vládam. Prestrelky sa obnovili len deň po tom, čo líbyjské úrady vyhlásili, že boje sú ukončené.



Nemenovaný vládny úradník opísal boje ako pouličné: strieľalo sa v civilistami obývaných štvrtiach za použitia ľahkých a stredne ťažkých zbraní. V iných oblastiach boli nasadené aj ťažké zbrane.



IOM uviedla, že je „znepokojená nedávnou eskaláciou násilia v Tripolise“, ako aj mobilizáciou ozbrojených skupín v okolitých regiónoch. V tejto súvislosti vyslovila obavy, že existuje vážne riziko hromadného vysídľovania a ohrozenia civilného obyvateľstva.



V utorok vláda so sídlom v Tripolise oznámila, že boje sú pod kontrolou, a vyhlásila prímerie – aj keď v západných častiach Tripolisu sa stále ozývala streľba. IOM tento krok privítala a vyjadrila pripravenosť spolupracovať s partnermi na zabezpečení humanitárneho prístupu pre všetky zraniteľné skupiny vrátane migrantov. „Sledujeme možné trendy vysídľovania a sme pripravení pomôcť, ak to bude potrebné,“ doplnila IOM.