OSN je silno znepokojená nad deportáciami Haiťanov z USA

Ženeva 21. septembra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) vyjadrila v utorok hlboké znepokojenie nad hromadnými deportáciami haitských migrantov z USA. Orgány OSN pre ľudské práva a pre utečencov zdôraznili, že každý človek žiadajúci o azyl má právo na to, aby bola jeho žiadosť posúdená, informuje agentúra AFP.



"Sme vážne znepokojení skutočnosťou, že podľa všetkého nedochádza v týchto prípadoch (Haiťanov) k nijakému individuálnemu posudzovaniu," povedala hovorkyňa Úradu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (OHCHR) Marta Hurtadová. To podľa nej naznačuje, že niektorí z týchto ľudí nedostávajú takú ochranu, akú potrebujú.



Shabia Mantoová, hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), zase upozornila na to, že žiadať o azyl je "základné ľudské právo". "Žiadame, aby bolo toto právo rešpektované," povedala.



Spojené štáty začali v nedeľu s deportáciami stoviek migrantov z Haiti, ktorí sa na ich územie dostali z Mexika. Takéto deportácie boli dočasne pozastavené po tom, ako Haiti v auguste zasiahlo zemetrasenie. USA však repatriácie obnovili po tom, ako na ich územie prišlo z Mexika viac než 15.000 obyvateľov Haiti.



Nový americký prezident, demokrat Joe Biden, sľuboval humánnejší prístup k prisťahovalcom v porovnaní so svojím republikánskym predchodcom Donaldom Trumpom. Od svojho januárového nástupu do úradu sa však aj Biden snaží zastaviť prílev migrantov prichádzajúcich do USA cez hranice s Mexikom. Čelí pritom narastajúcemu tlaku ako zo strany republikánov, tak aj demokratov, ktorí chcú, aby záležitosť urýchlene vyriešil, píše AFP.



Americký Úrad colnej a hraničnej ochrany (CBP) už skôr oznámil, že "väčšina migrantov" bude z USA vyhostená na základe rozhodnutia predchádzajúcej americkej vlády. Tá sa počet migrantov rozhodla obmedziť s cieľom znížiť riziko nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. UNHCR podľa Mantoovej slov s takýmto opatrením nesúhlasí a krajiny sveta vyzval, aby aj naďalej zabezpečovali získanie "azylu pre tých, ktorých životy na ňom závisia".



UNHCR zároveň ocenil utorňajšie oznámenie Bidenovej vlády, že v období od októbra 2021 do septembra 2022, teda počas tzv. fiškálneho roka, príjmu Spojené štáty 125.000 utečencov, čo je dvojnásobok v porovnaní s fiškálnym rokom, ktorý sa práve končí.