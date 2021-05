OSN je znepokojená násilným vracaním mozambických utečencov z Tanzánie

Ženeva 18. mája (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vyjadril v utorok znepokojenie nad správami, že Tanzánia proti ich vôli vracia ľudí utekajúcich pred nepokojmi v susednom Mozambiku. Informovala o tom agentúra AFP.



UNHCR vo vyhlásení uviedol, že podporuje právo utečencov na prekročenie hraníc s cieľom požiadať o azyl. Podmienky v pohraničnej dedine Negomano v Mozambiku označil za "otrasné".



"UNHCR a jeho partneri dostali znepokojujúce správy, vrátane priamych svedectiev, že od minulého roku bolo z Tanzánie do severného Mozambiku vytlačených niekoľko tisíc Mozambičanov," povedal novinárom v Ženeve hovorca UNHCR Boris Češirkov. Len v máji bolo vrátených 1500 ľudí.



Podľa jeho slov aprílová misia UNHCR v Negomane zistila, že väčšina Mozambičanov dúfala, že po úteku pred násilím z mesta Palma nájdu útočisko v Tanzánii.



Úrad vyzval obe strany, aby "umožnili voľný pohyb civilistov utekajúcich pred násilím a konfliktmi, ktorí sa snažia nájsť medzinárodnú ochranu, bezpečie a pomoc".



Do Palmy v severnom Mozambiku 24. marca vtrhli militanti napojení na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS). Palma sa nachádza v prevažne moslimskej provincii Cabo Delgado, kde už tri roky dochádza k útokom radikálnych islamistov.